Топ-10 лучших нарядов на Грэмми-2026: эффектные фото с красной дорожки

Сабрина Карпентер

Американская актриса и певица появилась в расшитом кристаллами многоярусном платье от Valentino, дополненном полупрозрачной накидкой.

Она выбрала более сдержанный стиль, который отсылает к моде 80-х. Образ Сабрины Карпентер завершала аккуратная прическа и макияж в нюдовой гамме с акцентной помадой.

Сабрина Карпентер (фото: Getty Images)

Оливия Дин

Английская певица и автор песен выбрала классическую элегантность от Chanel. Она появилась в черно-белом платье, расшитым пайетками.

Она продолжила черно-белую тему туфлями на каблуках в тон, которые выглядывали из-под асимметричного подола юбки. Дополнили образ прическа с объемными волнами, а также изысканные украшения с бриллиантами.

Оливия Дин (фото: Getty Images)

Леди Гага

Эпатажная Леди Гага для выхода выбрала наряд от парижского концептуального бренда Matières Fécales в готическом стиле.

Ее платье с высоким воротником, обрамляющим лицо, и драматическим шлейфом было полностью покрыто тысячами черных вороньих перьев. Образ дополнил платиновый блонд, собранный в сложную прическу в средневековом стиле, а также выбеленные брови.

Леди Гага (фото: Getty Images)

Майли Сайрус

Певица появилась на красной дорожке в ансамбле от бренда Celine, который подчеркивает ее любовь к винтажному рок-н-роллу с современным акцентом.

Черную кожаную куртку сложного кроя с множеством ремней и застежек она дополнила классической белой рубашкой с острым воротничком и свободными черными брюками с высокой талией.

Самая интересная деталь - массивные золотые броши и подвески в форме букв и лавровых венков. Образ дополнила стрижка с легкой челкой и естественный макияж.

Майли Сайрус (фото: Getty Images)

Теяна Тейлор

Актриса и певица Теяна Тейлор показалась в мерцающем металлизированном платье Tom Ford из ткани бронзового оттенка.

Верх платья имеет радикальные вырезы, которые обнажают пресс и часть декольте, подчеркивая идеальную физическую форму звезды. Нижняя часть платья переходит в элегантный шлейф-русалку, что уравновешивает дерзкий верх классической вечерней формой.

Такой "лук" дополнила короткая стрижка, уложенная с помощью геля с эффектом "волны" в ретро-стиле 20-х годов.

Теяна Тейлор (фото: Getty Images)

Джастин и Хейли Биберы

Супруги вышли на красную дорожку в total black образах. Джастин выбрал сдержанный костюм от Balenciaga, а его жена - платье от Alaïa.

Хейли сделала ставку на изящество и минимализм: длинное черное платье без бретелек с плотным лифом переходит в полупрозрачную юбку, что добавляет образу пикантности.

Образ дополнен массивным бриллиантовым колье-чокером и лаконичными серьгами, которые подчеркивают открытую линию плеч. Волосы собраны в гладкий тугой пучок, что является фирменным стилем модели, и макияж в теплых нюдовых тонах.

Джастин Бибер и Хейли Бибер (фото: Getty Images)

Сомбр

Американский певец Шейн Майкл Буз, более известный как Сомбр, появился на церемонии Грэмми-2026 в пиджаке и брюках прямого кроя от Valentino, полностью расшитыми серебристыми пайетками.

Самый драматичный элемент в его образе - прозрачная кружевная рубашка бежевого цвета с высоким воротником-стойкой и длинными кружевными манжетами, выглядывающими из-под рукавов пиджака.

Сомбр (фото: Getty Images)

Эддисон Рэй

Американская певица, инфлюенсер, танцовщица и актриса выбрала для события белое платье Alaïa, которое фокусируется на архитектурных формах.

Верх - лаконичный белый топ без рукавов с высокой горловиной, напоминающий классическое балетное боди. Главный акцент образа - объемная белая юбка, которая держит форму "колокола". С одной стороны юбка имеет длинный каскадный шлейф, добавляющий динамики образу во время движения.

Эддисон решила не перегружать образ, ограничившись лишь лаконичными бриллиантовыми серьгами-каплями, а также укладкой с мягкими голливудскими волнами.

Эддисон Рэй (фото: Getty Images)

Билли Айлиш

Билли, которая получила награду "Песня года" за трек "Wildflower", появилась в сложном черно-белом наряде.

Пиджак свободного кроя, поверх которого накинута белая деконструированная деталь, напоминающая разрезанную рубашку. Под нем - классическая белая рубашка с черным галстуком.

Дополнила "лук" юбка с множеством черных кожаных ремней с массивными пряжками. Это добавляет образу агрессивности и текстуры, а также белые гольфы в рубчик, сочетающиеся с черными туфлями на каблуках с ремешками. Звезда почти отказалась от макияжа, выделив лишь глаза с помощью стрелок.

Билли Айлиш (фото: Getty Images)

Тайла

Южноафриканская певица и автор песен Тайла сверкала на красной дорожке в расшитом кристаллами платье от Dsquared2.

Это бежевое платье-комбинация со смелым глубоким декольте, украшенным золотыми деталями и бисером. Главной особенностью стал драматичный шлейф из перьев, который добавил образу объема и экзотичности. Образ завершали ожерелье из белого золота с бриллиантами, чокеры, кольца и изящный браслет на щиколотке.

Тайла (фото: Getty Images)