Такі штани точно знайдуться у вашій шафі: Катя Осадча показала, як їх носити

Основні деталі образу

Колірна гама та фактури

Основою образу стала небесно-блакитна сорочка з подовженими манжетами - прийом, що додає легку динаміку та сучасний шарм.

Її Осадча скомбінувала з класичними сірими штанами кльош з високою посадкою, які візуально подовжують ноги та створюють витончений силует.

Такі штани легко знайти у будь-якій шафі, а правильне поєднання верху та аксесуарів підкреслює їхній потенціал.

Верхній одяг

Особливу увагу привертає шкіряна куртка-бомбер карамельного відтінку, накинута на плечі. Контраст прохолодного блакитного сорочки та теплого коричневого бомбера створює класичну кольорову гармонію, яка завжди виглядає дорого і елегантно.

Аксесуари як ключ до образу

фетровий капелюх у тон до куртки, що завершив ансамбль;

леопардовий ремінь став яскравим акцентом, який оживив образ та додав нотку грайливості;

сумка та взуття: коричнева шкіряна сумка-шопер та лофери у тон до куртки підтримали єдину кольорову концепцію.

Чому варто повторити цей образ

Цей вихід Осадчої - готовий майстер-клас із багатошаровості та комбінування фактур. Телеведуча майстерно поєднала шкіру, бавовну та костюмну тканину, використавши правило пропорцій: підкреслення талії аксесуаром робить силует витонченим.

Такий образ підходить і для ділових зустрічей, і для прогулянок містом, і для відвідування мистецьких подій, доводячи, що навіть базові речі, як сірі штани, можна носити стильно та сучасно.

У цьому випадку Осадча показала, що "розумний гардероб" - це не про кількість речей, а про вміння поєднувати класику з трендами, підкреслюючи власний стиль за допомогою деталей і аксесуарів.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)