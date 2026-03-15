Така футболка миттєво псує образ із широкими джинсами: приклад Єви Лонгорії

Біла футболка і широкі джинси здаються простим і універсальним поєднанням, але навіть у такому "луці" одна деталь може псувати пропорції. Це продемонструвала акторка Єва Лонгорія на фото.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
На фото акторка позує у широких блакитних джинсах із високою посадкою, білих кросівках і базовій білій футболці. Образ доповнюють чорна бейсболка та мінімалістичні прикраси.
Загалом це класичний casual-"лук", який легко повторити у повсякденному житті. Широкі джинси вже кілька сезонів залишаються одним із головних трендів, а проста футболка здається найочевиднішим варіантом для такого низу.
Втім саме верх у цьому випадку створює ефект, який може псувати силует.
Головна проблема полягає у занадто тонкій і м’якій тканині футболки. Коли її заправляють у джинси з щільним поясом, матеріал починає збиратися у складки.
Через це у зоні талії утворюється додатковий об’єм, і навіть струнка фігура може виглядати ширшою.
Особливо помітним цей ефект стає з широкими джинсами. Такий крій і так додає об’єму нижній частині силуету, а якщо верх не тримає форму, пропорції можуть виглядати менш збалансовано.
Ще один нюанс полягає у тому, що wide-leg джинси можуть візуально вкорочувати ноги, особливо для невисокого зросту. Якщо верх створює складки на талії, цей ефект стає ще помітнішим.
Щоб образ із широкими джинсами виглядав гармонійніше, варто обирати верх, який краще тримає форму.
Найкраще працюють такі варіанти:
Футболка з щільнішої бавовни
Моделі з більш структурованої тканини не утворюють складок під поясом джинсів і допомагають зробити силует чіткішим.
Укорочений топ або кроп-футболка
Коротші моделі дозволяють підкреслити талію і не створюють зайвого об’єму у зоні пояса.
Трикотажний лонгслів або боді
Такий варіант виглядає акуратніше, оскільки тканина щільно прилягає до тіла і не збирається у складки.
Сорочка або жакет
Легка сорочка, заправлена лише частково, або короткий жакет можуть зробити образ більш структурованим і збалансованим.
Навіть у найпростішому повсякденному "луці" саме дрібні деталі часто визначають, чи виглядатиме образ стильним. Правильно підібраний верх допоможе широким джинсам виглядати більш гармонійно і підкреслити пропорції фігури.
