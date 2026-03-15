Така футболка миттєво псує образ із широкими джинсами: приклад Єви Лонгорії

07:15 15.03.2026 Нд
3 хв
Навіть базовий "лук" із джинсами може виглядати не зовсім вдало через одну деталь
aimg Катерина Собкова
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Біла футболка і широкі джинси здаються простим і універсальним поєднанням, але навіть у такому "луці" одна деталь може псувати пропорції. Це продемонструвала акторка Єва Лонгорія на фото.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Як виглядає образ Єви Лонгорії

На фото акторка позує у широких блакитних джинсах із високою посадкою, білих кросівках і базовій білій футболці. Образ доповнюють чорна бейсболка та мінімалістичні прикраси.

Загалом це класичний casual-"лук", який легко повторити у повсякденному житті. Широкі джинси вже кілька сезонів залишаються одним із головних трендів, а проста футболка здається найочевиднішим варіантом для такого низу.

Втім саме верх у цьому випадку створює ефект, який може псувати силует.

Чому така футболка може виглядати невдало з широкими джинсами

Головна проблема полягає у занадто тонкій і м’якій тканині футболки. Коли її заправляють у джинси з щільним поясом, матеріал починає збиратися у складки.

Через це у зоні талії утворюється додатковий об’єм, і навіть струнка фігура може виглядати ширшою.

Особливо помітним цей ефект стає з широкими джинсами. Такий крій і так додає об’єму нижній частині силуету, а якщо верх не тримає форму, пропорції можуть виглядати менш збалансовано.

Ще один нюанс полягає у тому, що wide-leg джинси можуть візуально вкорочувати ноги, особливо для невисокого зросту. Якщо верх створює складки на талії, цей ефект стає ще помітнішим.

Єва Лонгорія показала невдалий образ (фото: instagram.com/evalongoria)

Чим краще замінити таку футболку

Щоб образ із широкими джинсами виглядав гармонійніше, варто обирати верх, який краще тримає форму.

Найкраще працюють такі варіанти:

Футболка з щільнішої бавовни

Моделі з більш структурованої тканини не утворюють складок під поясом джинсів і допомагають зробити силует чіткішим.

Укорочений топ або кроп-футболка

Коротші моделі дозволяють підкреслити талію і не створюють зайвого об’єму у зоні пояса.

Трикотажний лонгслів або боді

Такий варіант виглядає акуратніше, оскільки тканина щільно прилягає до тіла і не збирається у складки.

Сорочка або жакет

Легка сорочка, заправлена лише частково, або короткий жакет можуть зробити образ більш структурованим і збалансованим.

Навіть у найпростішому повсякденному "луці" саме дрібні деталі часто визначають, чи виглядатиме образ стильним. Правильно підібраний верх допоможе широким джинсам виглядати більш гармонійно і підкреслити пропорції фігури.

