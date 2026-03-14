Сумська, Саліванчук та Юла показали "луки", які ще довго будуть у моді

07:15 14.03.2026 Сб
3 хв
Які поєднання в "луках" виглядають стильно та дорого?
aimg Катерина Собкова
Сумська, Саліванчук та Юла показали "луки", які ще довго будуть у моді Юла, Анна Саліванчук та Ольга Сумська (колаж: РБК-Україна)

У Києві днями відбулася прем’єра комедії "Коли ти розлучишся?", яка зібрала на червоному хіднику українських зірок шоу-бізнесу. Ольга Сумська, Анна Саліванчук та Юла показали образи, які ще довго залишатимуться актуальними.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Ольга Сумська

На прем’єрі фільму Ольга Сумська з’явилася в образі, який став ідеальним прикладом сучасного power dressing - поєднання класики, маскулінності та трендових фактур.

Головний акцент - шкіряний плащ прямого крою, який переходить із категорії трендів у базовий верхній одяг, що не втрачає актуальності роками.

Жіночий костюм-трійка з краваткою і жилетом створює строгий, але стильний силует. Монохромні чорні тони з контрастом білої сорочки біля обличчя додають графічності та свіжості, а гостроносі черевики вдало балансують масивний верх.

Деталі, як довжина плаща до щиколотки, мінімалізм у прикрасах та природна укладка волосся, роблять образ завершеним і сучасним.

Сумська, Саліванчук та Юла показали &quot;луки&quot;, які ще довго будуть у модіОльга Сумська (фото надане пресслужбою)

Анна Саліванчук

Образ Анни Саліванчук - це поєднання класичного сірого костюма - та сміливого декору. Головна родзинка - об’ємне пір’я на сумці та кардигані, яке перетворює діловий костюм на вечірнє вбрання.

Деконструкція і багатошаровість образу створюють легкість і динаміку: вільний кардиган, асиметрична спідниця з підкладкою, тонкий ремінець на талії. Біла сорочка, застебнута на всі ґудзики, додає структури, а масивні сережки та золотий ланцюжок підкреслюють статусність.

Високий хвіст і акцентний макіяж завершують образ.

Сумська, Саліванчук та Юла показали &quot;луки&quot;, які ще довго будуть у модіАнна Саліванчук (фото надане пресслужбою)

Юла

Піарниця Юлія Яцечко вибрала сміливе поєднання текстур і пропорцій. Головний акцент - шкіряний бомбер оверсайз, який додає розслабленості і балансує міні-сукню кольору тауп з високим горлом.

Масивні аксесуари - чокер і сумка на золотому ланцюжку - створюють яскравий контраст і підкреслюють сучасність образу.

Колготки з дрібним візерунком і чорні ботильйони з вузькою халявою подовжують силует, а баланс об’ємного верху і приталеної нижньої частини робить образ стильним та актуальним навіть у 2026 році.

Сумська, Саліванчук та Юла показали &quot;луки&quot;, які ще довго будуть у модіЮла (фото надане пресслужбою)

Усі три "луки" демонструють, як правильно поєднувати класику з сучасними трендами та індивідуальними акцентами.

Речі з екошкіри, маскулінні деталі, багатошарові силуети та мінімалістичні аксесуари - це все гарантує, що образи залишаться в моді ще не один сезон.

Для українських модниць це чудовий приклад, як створити елегантний та актуальний весняний гардероб без зайвих експериментів, інвестуючи в речі, які працюють роками.

Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв'ю з генералом Комаренком
