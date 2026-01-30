Стильний вихід Злати Огнєвіч: червоний жакет як головний акцент

Який "лук" вибрала співачка

Акцент на піджак: сучасне прочитання power dressing

Ключовим елементом образу став об’ємний жакет насиченого червоного кольору з чітко вираженими підплічниками. Такий крій відсилає до стилю power dressing, який знову активно повертається у моду.

Чітка геометрія плечей формує сильний силует і додає образу структурованості, що особливо ефектно виглядає в кадрі. Червоний колір виступає символом впевненості та енергії, привертаючи увагу без зайвої театральності.

Контрастний низ і баланс пропорцій

Щоб урівноважити об’ємний верх, співачка обрала обтислі чорні легінси. Такий контраст дозволяє зберегти гармонію силуету та підкреслити фігуру.

Чорний колір додає образу стриманості й водночас створює стильний контрапункт до яскравого жакета. Подібне поєднання давно зарекомендувало себе як універсальне рішення для сцени та публічних виходів.

Аксесуари: мінімалізм без перевантаження

Аксесуарна частина образу витримана у стриманому стилі. Злата Огнєвіч обрала лаконічну підвіску на шиї та мінімалістичні сережки, які не відвертають увагу від головного акценту - жакета. Такий підхід відповідає сучасним модним тенденціям, де аксесуари доповнюють образ, а не конкурують із ним.

Б’юті-образ як логічне завершення стилю

Завершальним штрихом став продуманий б’юті-образ. Співачка зробила ставку на гладку зачіску - низький хвіст, яка підкреслює чіткість силуету та загальну елегантність "луку". Макіяж із виразним акцентом на очі гармонійно поєднується з яскравим верхом, не перевантажуючи загальне враження.

Чому цей образ вдалий

Образ Злати Огнєвіч є наочним прикладом того, як класичне поєднання червоного і чорного може виглядати актуально в сучасному контексті.

Чітка структура, мінімалізм у деталях та продуманий баланс пропорцій роблять цей лук універсальним рішенням для сцени, телебачення та офіційних заходів, підтверджуючи статус співачки як ікони стриманого, але впевненого стилю.