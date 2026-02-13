Стильний секрет Кейт Міддлтон: один колір миттєво робить образ дорогим

Колірна гама: шоколад та небесний блакитний

Поєднання глибокого шоколадного та ніжного блакитного - один із головних трендів весняного сезону.

Темний коричневий піджак виглядає м’якше за класичний чорний, додає образу розкоші, а блакитна сорочка підкреслює свіжість і освітлює обличчя.

Контраст між теплим і холодним тоном створює гармонійний баланс, який виглядає дорого та сучасно.

Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Піджак як заміна куртці весною

Кейт обрала структурований піджак вільного крою, який легко замінює легку куртку або тренч у суху весняну погоду.

Матеріал : щільна вовна або сумішеві тканини дозволяють піджаку тримати форму, виглядати елегантно і бути практичним.

Стилізація: рукави сорочки видніються з-під манжет піджака, що робить образ більш динамічним і менш суворим.

Цей піджак - універсальна інвестиція: він підходить як для офісних зустрічей, так і для неформальних виходів у місті.

Кейт Міддлтон показала модний образ із жакетом (фото: Getty Images)

Лофери

Взуття у цьому образі заслуговує окремої уваги. Класичні пенні-лофери у шоколадному кольорі - злегка глянцеві, з тонкою підошвою, створюють позачасовий образ.

Кейт поєднує їх із вузькими штанами довжини 7/8, що відкривають щиколотку, візуально подовжують ноги та роблять силует легким. Такий прийом дозволяє зберегти комфорт і водночас виглядати витончено.

Кейт Міддлтон показала трендові лофери на весну (фото: Getty Images)

Деталі, що завершують образ

Штани : підібрані в тон до піджака, створюють монохромний вертикальний ряд, який додає зросту і витонченості силуету.

Аксесуари: мінімалістичні - акуратні сережки та каблучка. Вони підкреслюють діловий характер виходу і не відволікають уваги від ключових елементів образу.

Поради для стилізації

Щоб повторити цей образ: