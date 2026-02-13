Стильный секрет Кейт Миддлтон: один цвет мгновенно делает образ дорогим

Кейт Миддлтон в очередной раз демонстрирует, что стиль - это детали. На этот раз секрет ее образа - идеальное сочетание цветов, которое делает даже простой "лук" дорогим и свежим. Простой прием, который легко может повторить каждая.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Больше интересного: Эти серьги делают "луки" Кейт Миддлтон безупречными
Цветовая гамма: шоколад и небесный голубой
Сочетание глубокого шоколадного и нежного голубого - один из главных трендов весеннего сезона.
Темный коричневый пиджак выглядит мягче классического черного, добавляет образу роскоши, а голубая рубашка подчеркивает свежесть и осветляет лицо.
Контраст между теплым и холодным тоном создает гармоничный баланс, который выглядит дорого и современно.
Пиджак как замена куртке весной
Кейт выбрала структурированный пиджак свободного кроя, который легко заменяет легкую куртку или тренч в сухую весеннюю погоду.
Этот пиджак - универсальная инвестиция: он подходит как для офисных встреч, так и для неформальных выходов в городе.
Лоферы
Обувь в этом образе заслуживает отдельного внимания. Классические пенни-лоферы в шоколадном цвете - слегка глянцевые, с тонкой подошвой, создают вневременной образ.
Кейт сочетает их с узкими брюками длины 7/8, которые открывают щиколотку, визуально удлиняют ноги и делают силуэт легким. Такой прием позволяет сохранить комфорт и при этом выглядеть изящно.
Детали, завершающие образ
Советы для стилизации
Чтобы повторить этот образ:
Вас также может заинтересовать