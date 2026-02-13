ua en ru
Стильний секрет Кейт Міддлтон: один колір миттєво робить образ дорогим

П'ятниця 13 лютого 2026 15:27
Стильний секрет Кейт Міддлтон: один колір миттєво робить образ дорогим Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Кейт Міддлтон вкотре демонструє, що стиль - це деталі. Цього разу секрет її образу - ідеальне поєднання кольорів, яке робить навіть простий "лук" дорогим і свіжим. Простий прийом, який легко може повторити кожна.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Більше цікавого: Ці сережки роблять "луки" Кейт Міддлтон бездоганними

Колірна гама: шоколад та небесний блакитний

Поєднання глибокого шоколадного та ніжного блакитного - один із головних трендів весняного сезону.

Темний коричневий піджак виглядає м’якше за класичний чорний, додає образу розкоші, а блакитна сорочка підкреслює свіжість і освітлює обличчя.

Контраст між теплим і холодним тоном створює гармонійний баланс, який виглядає дорого та сучасно.

Стильний секрет Кейт Міддлтон: один колір миттєво робить образ дорогимКейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Піджак як заміна куртці весною

Кейт обрала структурований піджак вільного крою, який легко замінює легку куртку або тренч у суху весняну погоду.

  • Матеріал: щільна вовна або сумішеві тканини дозволяють піджаку тримати форму, виглядати елегантно і бути практичним.
  • Стилізація: рукави сорочки видніються з-під манжет піджака, що робить образ більш динамічним і менш суворим.

Цей піджак - універсальна інвестиція: він підходить як для офісних зустрічей, так і для неформальних виходів у місті.

Стильний секрет Кейт Міддлтон: один колір миттєво робить образ дорогимКейт Міддлтон показала модний образ із жакетом (фото: Getty Images)

Лофери

Взуття у цьому образі заслуговує окремої уваги. Класичні пенні-лофери у шоколадному кольорі - злегка глянцеві, з тонкою підошвою, створюють позачасовий образ.

Кейт поєднує їх із вузькими штанами довжини 7/8, що відкривають щиколотку, візуально подовжують ноги та роблять силует легким. Такий прийом дозволяє зберегти комфорт і водночас виглядати витончено.

Стильний секрет Кейт Міддлтон: один колір миттєво робить образ дорогимКейт Міддлтон показала трендові лофери на весну (фото: Getty Images)

Деталі, що завершують образ

  • Штани: підібрані в тон до піджака, створюють монохромний вертикальний ряд, який додає зросту і витонченості силуету.
  • Аксесуари: мінімалістичні - акуратні сережки та каблучка. Вони підкреслюють діловий характер виходу і не відволікають уваги від ключових елементів образу.

Поради для стилізації

Щоб повторити цей образ:

  • піджак вибирайте шоколадного відтінку - він універсальний і легко комбінується
  • блакитну сорочку підбирайте з якісної бавовни, щоб комірець тримав форму і красиво виглядав з-під піджака
  • вузькі штани довжини 7/8 та класичні лофери зроблять силует легким і витонченим.

Кейт Міддлтон Модні тренди Стиль життя Тренди
