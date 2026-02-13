Стильний секрет Кейт Міддлтон: один колір миттєво робить образ дорогим
Кейт Міддлтон вкотре демонструє, що стиль - це деталі. Цього разу секрет її образу - ідеальне поєднання кольорів, яке робить навіть простий "лук" дорогим і свіжим. Простий прийом, який легко може повторити кожна.
Колірна гама: шоколад та небесний блакитний
Поєднання глибокого шоколадного та ніжного блакитного - один із головних трендів весняного сезону.
Темний коричневий піджак виглядає м’якше за класичний чорний, додає образу розкоші, а блакитна сорочка підкреслює свіжість і освітлює обличчя.
Контраст між теплим і холодним тоном створює гармонійний баланс, який виглядає дорого та сучасно.
Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Піджак як заміна куртці весною
Кейт обрала структурований піджак вільного крою, який легко замінює легку куртку або тренч у суху весняну погоду.
- Матеріал: щільна вовна або сумішеві тканини дозволяють піджаку тримати форму, виглядати елегантно і бути практичним.
- Стилізація: рукави сорочки видніються з-під манжет піджака, що робить образ більш динамічним і менш суворим.
Цей піджак - універсальна інвестиція: він підходить як для офісних зустрічей, так і для неформальних виходів у місті.
Кейт Міддлтон показала модний образ із жакетом (фото: Getty Images)
Лофери
Взуття у цьому образі заслуговує окремої уваги. Класичні пенні-лофери у шоколадному кольорі - злегка глянцеві, з тонкою підошвою, створюють позачасовий образ.
Кейт поєднує їх із вузькими штанами довжини 7/8, що відкривають щиколотку, візуально подовжують ноги та роблять силует легким. Такий прийом дозволяє зберегти комфорт і водночас виглядати витончено.
Кейт Міддлтон показала трендові лофери на весну (фото: Getty Images)
Деталі, що завершують образ
- Штани: підібрані в тон до піджака, створюють монохромний вертикальний ряд, який додає зросту і витонченості силуету.
- Аксесуари: мінімалістичні - акуратні сережки та каблучка. Вони підкреслюють діловий характер виходу і не відволікають уваги від ключових елементів образу.
Поради для стилізації
Щоб повторити цей образ:
- піджак вибирайте шоколадного відтінку - він універсальний і легко комбінується
- блакитну сорочку підбирайте з якісної бавовни, щоб комірець тримав форму і красиво виглядав з-під піджака
- вузькі штани довжини 7/8 та класичні лофери зроблять силует легким і витонченим.
