Стильный секрет Кейт Миддлтон: один цвет мгновенно делает образ дорогим

Кейт Миддлтон в очередной раз демонстрирует, что стиль - это детали. На этот раз секрет ее образа - идеальное сочетание цветов, которое делает даже простой "лук" дорогим и свежим. Простой прием, который легко может повторить каждая.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Цветовая гамма: шоколад и небесный голубой

Сочетание глубокого шоколадного и нежного голубого - один из главных трендов весеннего сезона.

Темный коричневый пиджак выглядит мягче классического черного, добавляет образу роскоши, а голубая рубашка подчеркивает свежесть и осветляет лицо.

Контраст между теплым и холодным тоном создает гармоничный баланс, который выглядит дорого и современно.

Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Пиджак как замена куртке весной

Кейт выбрала структурированный пиджак свободного кроя, который легко заменяет легкую куртку или тренч в сухую весеннюю погоду.

Материал : плотная шерсть или смесовые ткани позволяют пиджаку держать форму, выглядеть элегантно и быть практичным.

: плотная шерсть или смесовые ткани позволяют пиджаку держать форму, выглядеть элегантно и быть практичным. Стилизация: рукава рубашки виднеются из-под манжет пиджака, что делает образ более динамичным и менее строгим.

Этот пиджак - универсальная инвестиция: он подходит как для офисных встреч, так и для неформальных выходов в городе.

Кейт Миддлтон показала модный образ с жакетом (фото: Getty Images)

Лоферы

Обувь в этом образе заслуживает отдельного внимания. Классические пенни-лоферы в шоколадном цвете - слегка глянцевые, с тонкой подошвой, создают вневременной образ.

Кейт сочетает их с узкими брюками длины 7/8, которые открывают щиколотку, визуально удлиняют ноги и делают силуэт легким. Такой прием позволяет сохранить комфорт и при этом выглядеть изящно.

Кейт Миддлтон показала трендовые лоферы на весну (фото: Getty Images)

Детали, завершающие образ

Брюки : подобранные в тон к пиджаку, создают монохромный вертикальный ряд, который добавляет роста и утонченности силуэту.

: подобранные в тон к пиджаку, создают монохромный вертикальный ряд, который добавляет роста и утонченности силуэту. Аксессуары: минималистичные - аккуратные серьги и кольцо. Они подчеркивают деловой характер выхода и не отвлекают внимания от ключевых элементов образа.

Советы для стилизации

Чтобы повторить этот образ: