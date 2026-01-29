ua en ru
Чт, 29 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Софія Шамія показала найзатишніший тренд сезону, який замінить джинси

Четвер 29 січня 2026 14:38
UA EN RU
Софія Шамія показала найзатишніший тренд сезону, який замінить джинси Софія Шамія (фото: instagram.com/sofiashamia)
Автор: Катерина Собкова

"Міс Україна 2023" та екс-учасниця "Холостяка-14" Софія Шамія підтримала один із найзатишніших трендів сезону, показавши, як трикотажний сет може замінити джинси у повсякденному гардеробі. Комфортний крій, стримана палітра та актуальні деталі перетворюють такий образ на універсальне рішення для міських буднів і відпочинку.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала зірка "Холостяка"

Від домашнього затишку до міських прогулянок

Ще не так давно в’язані костюми асоціювалися виключно з домашнім відпочинком, однак модні тенденції останніх сезонів суттєво змінили це уявлення.

Софія Шамія наочно демонструє, як носити трикотажний сет у форматі out and about - для кави в місті, прогулянок або неформальних зустрічей.

Софія Шамія показала найзатишніший тренд сезону, який замінить джинсиСофія Шамія (фото: instagram.com/sofiashamia)

Секрет універсальності образу - у щільній в’язці з фактурним візерунком "коси" та продуманому крої.

Широкі штани й вільний кардиган на блискавці створюють розслаблений, але зібраний силует, який виглядає доречно у будь-якій невимушеній обстановці.

Додаткова багатошаровість у вигляді базової білої футболки освіжає аутфіт і робить його більш структурованим.

Софія Шамія показала найзатишніший тренд сезону, який замінить джинсиШамія показала універсальний костюм (фото: instagram.com/sofiashamia)

Деталі образу: ставка на трендові аксесуари

Образ Софії продуманий до дрібниць і доповнений аксесуарами, які цього року перебувають на піку популярності.

Одним із ключових елементів стала трикотажна пов’язка на голову - стильна альтернатива шапці. Вона не лише зігріває, а й дозволяє зберегти зачіску, залишаючи волосся розпущеним.

Софія Шамія показала найзатишніший тренд сезону, який замінить джинсиШамія задає тренди (фото: instagram.com/sofiashamia)

Не менш важливу роль відіграє взуття. Масивні кросівки у бежевих відтінках створюють контраст із м’яким трикотажем і додають образу динаміки.

Колірна гама сету - світло-сірий меланж - виглядає стримано та дорого, легко поєднується з іншими базовими відтінками й заслужено вважається "новим чорним" у трикотажі.

Софія Шамія показала найзатишніший тренд сезону, який замінить джинсиСофія Шамія (фото: instagram.com/sofiashamia)

Як адаптувати образ під різні випадки

Трикотажний костюм легко трансформується залежно від настрою та події.

Для вечірньої зустрічі з друзями достатньо замінити кросівки на ботильони на підборах та заправити в них штани, а зверху накинути об’ємне пальто чи дублянку. Такий прийом миттєво робить образ більш міським і стильним.

Софія Шамія показала найзатишніший тренд сезону, який замінить джинсиШамія показала трикотажний костюм на зиму (фото: instagram.com/sofiashamia)

Чому трикотажний сет - вигідна інвестиція

Трикотажні комплекти ідеально вписуються в концепцію effortless chic - шику без зусиль. Вони не потребують складних стилістичних рішень, забезпечують комфорт протягом усього дня та дозволяють виглядати актуально без перевантаження образу.

Саме тому подібний сет дедалі частіше з’являється у гардеробах модниць і стає одним із головних маст-хевів сезону.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року
Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві