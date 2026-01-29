ua en ru
Чт, 29 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

София Шамия показала самый уютный тренд сезона, который заменит джинсы

Четверг 29 января 2026 14:38
UA EN RU
София Шамия показала самый уютный тренд сезона, который заменит джинсы София Шамия (фото: instagram.com/sofiashamia)
Автор: Катерина Собкова

"Мисс Украина 2023" и экс-участница "Холостяка-14" София Шамия поддержала один из самых уютных трендов сезона, показав, как трикотажный сет может заменить джинсы в повседневном гардеробе. Комфортный крой, сдержанная палитра и актуальные детали превращают такой образ в универсальное решение для городских будней и отдыха.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала звезда "Холостяка"

От домашнего уюта до городских прогулок

Еще не так давно вязаные костюмы ассоциировались исключительно с домашним отдыхом, однако модные тенденции последних сезонов существенно изменили это представление.

София Шамия наглядно демонстрирует, как носить трикотажный сет в формате out and about - для кофе в городе, прогулок или неформальных встреч.

София Шамия показала самый уютный тренд сезона, который заменит джинсыСофия Шамия (фото: instagram.com/sofiashamia)

Секрет универсальности образа - в плотной вязке с фактурным узором "косы" и продуманном крое.

Широкие брюки и свободный кардиган на молнии создают расслабленный, но собранный силуэт, который выглядит уместно в любой непринужденной обстановке.

Дополнительная многослойность в виде базовой белой футболки освежает аутфит и делает его более структурированным.

София Шамия показала самый уютный тренд сезона, который заменит джинсыШамия показала универсальный костюм (фото: instagram.com/sofiashamia)

Детали образа: ставка на трендовые аксессуары

Образ Софии продуман до мелочей и дополнен аксессуарами, которые в этом году находятся на пике популярности.

Одним из ключевых элементов стала трикотажная повязка на голову - стильная альтернатива шапке. Она не только согревает, но и позволяет сохранить прическу, оставляя волосы распущенными.

София Шамия показала самый уютный тренд сезона, который заменит джинсыШамия задает тренды (фото: instagram.com/sofiashamia)

Не менее важную роль играет обувь. Массивные кроссовки в бежевых оттенках создают контраст с мягким трикотажем и добавляют образу динамики.

Цветовая гамма сета - светло-серый меланж - выглядит сдержанно и дорого, легко сочетается с другими базовыми оттенками и заслуженно считается "новым черным" в трикотаже.

София Шамия показала самый уютный тренд сезона, который заменит джинсыСофия Шамия (фото: instagram.com/sofiashamia)

Как адаптировать образ под разные случаи

Трикотажный костюм легко трансформируется в зависимости от настроения и события.

Для вечерней встречи с друзьями достаточно заменить кроссовки на ботильоны на каблуках и заправить в них брюки, а сверху накинуть объемное пальто или дубленку. Такой прием мгновенно делает образ более городским и стильным.

София Шамия показала самый уютный тренд сезона, который заменит джинсыШамия показала трикотажный костюм на зиму (фото: instagram.com/sofiashamia)

Почему трикотажный сет - выгодная инвестиция

Трикотажные комплекты идеально вписываются в концепцию effortless chic - шика без усилий. Они не требуют сложных стилистических решений, обеспечивают комфорт в течение всего дня и позволяют выглядеть актуально без перегрузки образа.

Именно поэтому подобный сет все чаще появляется в гардеробах модниц и становится одним из главных маст-хэвов сезона.

Вас также можетзаинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве