София Шамия показала самый уютный тренд сезона, который заменит джинсы

"Мисс Украина 2023" и экс-участница "Холостяка-14" София Шамия поддержала один из самых уютных трендов сезона, показав, как трикотажный сет может заменить джинсы в повседневном гардеробе. Комфортный крой, сдержанная палитра и актуальные детали превращают такой образ в универсальное решение для городских будней и отдыха.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала звезда "Холостяка"

От домашнего уюта до городских прогулок

Еще не так давно вязаные костюмы ассоциировались исключительно с домашним отдыхом, однако модные тенденции последних сезонов существенно изменили это представление.

София Шамия наглядно демонстрирует, как носить трикотажный сет в формате out and about - для кофе в городе, прогулок или неформальных встреч.

София Шамия (фото: instagram.com/sofiashamia)

Секрет универсальности образа - в плотной вязке с фактурным узором "косы" и продуманном крое.

Широкие брюки и свободный кардиган на молнии создают расслабленный, но собранный силуэт, который выглядит уместно в любой непринужденной обстановке.

Дополнительная многослойность в виде базовой белой футболки освежает аутфит и делает его более структурированным.

Шамия показала универсальный костюм (фото: instagram.com/sofiashamia)

Детали образа: ставка на трендовые аксессуары

Образ Софии продуман до мелочей и дополнен аксессуарами, которые в этом году находятся на пике популярности.

Одним из ключевых элементов стала трикотажная повязка на голову - стильная альтернатива шапке. Она не только согревает, но и позволяет сохранить прическу, оставляя волосы распущенными.

Шамия задает тренды (фото: instagram.com/sofiashamia)

Не менее важную роль играет обувь. Массивные кроссовки в бежевых оттенках создают контраст с мягким трикотажем и добавляют образу динамики.

Цветовая гамма сета - светло-серый меланж - выглядит сдержанно и дорого, легко сочетается с другими базовыми оттенками и заслуженно считается "новым черным" в трикотаже.

София Шамия (фото: instagram.com/sofiashamia)

Как адаптировать образ под разные случаи

Трикотажный костюм легко трансформируется в зависимости от настроения и события.

Для вечерней встречи с друзьями достаточно заменить кроссовки на ботильоны на каблуках и заправить в них брюки, а сверху накинуть объемное пальто или дубленку. Такой прием мгновенно делает образ более городским и стильным.

Шамия показала трикотажный костюм на зиму (фото: instagram.com/sofiashamia)

Почему трикотажный сет - выгодная инвестиция

Трикотажные комплекты идеально вписываются в концепцию effortless chic - шика без усилий. Они не требуют сложных стилистических решений, обеспечивают комфорт в течение всего дня и позволяют выглядеть актуально без перегрузки образа.

Именно поэтому подобный сет все чаще появляется в гардеробах модниц и становится одним из главных маст-хэвов сезона.