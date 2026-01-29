София Шамия показала самый уютный тренд сезона, который заменит джинсы
"Мисс Украина 2023" и экс-участница "Холостяка-14" София Шамия поддержала один из самых уютных трендов сезона, показав, как трикотажный сет может заменить джинсы в повседневном гардеробе. Комфортный крой, сдержанная палитра и актуальные детали превращают такой образ в универсальное решение для городских будней и отдыха.
Какой "лук" выбрала звезда "Холостяка"
От домашнего уюта до городских прогулок
Еще не так давно вязаные костюмы ассоциировались исключительно с домашним отдыхом, однако модные тенденции последних сезонов существенно изменили это представление.
София Шамия наглядно демонстрирует, как носить трикотажный сет в формате out and about - для кофе в городе, прогулок или неформальных встреч.
София Шамия (фото: instagram.com/sofiashamia)
Секрет универсальности образа - в плотной вязке с фактурным узором "косы" и продуманном крое.
Широкие брюки и свободный кардиган на молнии создают расслабленный, но собранный силуэт, который выглядит уместно в любой непринужденной обстановке.
Дополнительная многослойность в виде базовой белой футболки освежает аутфит и делает его более структурированным.
Шамия показала универсальный костюм (фото: instagram.com/sofiashamia)
Детали образа: ставка на трендовые аксессуары
Образ Софии продуман до мелочей и дополнен аксессуарами, которые в этом году находятся на пике популярности.
Одним из ключевых элементов стала трикотажная повязка на голову - стильная альтернатива шапке. Она не только согревает, но и позволяет сохранить прическу, оставляя волосы распущенными.
Шамия задает тренды (фото: instagram.com/sofiashamia)
Не менее важную роль играет обувь. Массивные кроссовки в бежевых оттенках создают контраст с мягким трикотажем и добавляют образу динамики.
Цветовая гамма сета - светло-серый меланж - выглядит сдержанно и дорого, легко сочетается с другими базовыми оттенками и заслуженно считается "новым черным" в трикотаже.
София Шамия (фото: instagram.com/sofiashamia)
Как адаптировать образ под разные случаи
Трикотажный костюм легко трансформируется в зависимости от настроения и события.
Для вечерней встречи с друзьями достаточно заменить кроссовки на ботильоны на каблуках и заправить в них брюки, а сверху накинуть объемное пальто или дубленку. Такой прием мгновенно делает образ более городским и стильным.
Шамия показала трикотажный костюм на зиму (фото: instagram.com/sofiashamia)
Почему трикотажный сет - выгодная инвестиция
Трикотажные комплекты идеально вписываются в концепцию effortless chic - шика без усилий. Они не требуют сложных стилистических решений, обеспечивают комфорт в течение всего дня и позволяют выглядеть актуально без перегрузки образа.
Именно поэтому подобный сет все чаще появляется в гардеробах модниц и становится одним из главных маст-хэвов сезона.
