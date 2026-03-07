Яскраві стрілки, як у Злати Огнєвіч: трендовий макіяж на 8 березня

Ідеальний тон і природне сяйво

Почніть із підготовки шкіри: зволоження та легка тональна основа з натуральним фінішем. Консилером висвітліть зону під очима, зафіксуйте пудрою. Додайте трохи бронзера під вилиці та ніжні рум’яна. Хайлайтер нанесіть на верхню частину вилиць - шкіра має виглядати свіжою, а не "пласкою".

Головний акцент - яскраві стрілки

Саме вони створюють сценічний ефект, який бачимо у Злати.

Нанесіть базу під тіні, щоб колір був насиченим і тримався довше. За бажанням зробіть тонку чорну лінію вздовж росту вій - це додасть глибини. Поверх або трохи вище намалюйте яскраву графічну стрілку, витягуючи "хвостик" до скроні.

Але найцікавіше - це лайфхак, який використовує сама співачка.

Лайфхак, якщо немає лайнера

Злата Огнєвіч показала швидкий і незвичний спосіб створення основи стрілки без професійного лайнера.

Крок 1. Ватна паличка замість пензля

Співачка набирає яскравий пігмент - це може бути кремова помада або кремові тіні - безпосередньо на ватну паличку.

Крок 2. Формування "хвостика"

Вона прикладає паличку до зовнішнього куточка ока і коротким рухом витягує колір у напрямку до скроні. Так утворюється м’яка, але чітка база для майбутньої стрілки.

Крок 3. Графічне доопрацювання

Після цього артистка бере тонку кисть і надає лінії гостроти - вирівнює край, заповнює міжвійковий простір і робить форму більш виразною.

Завершення образу

Вії ретельно профарбуйте тушшю, зосередившись на зовнішніх кутиках. Брови залиште природними - без надмірної графіки. Губи краще оформити нюдовим олівцем і блиском, щоб не перевантажувати образ.

Чому цей макіяж у тренді

Графічні стрілки - один із головних б’юті-трендів сезону. Вони дозволяють додати індивідуальності навіть мінімалістичному образу. При цьому техніка з ватною паличкою робить яскравий макіяж доступним навіть для тих, хто не має професійних інструментів.

Образ у стилі Злати Огнєвіч доводить: достатньо одного сміливого акценту, щоб повністю змінити настрій і зробити макіяж по-справжньому трендовим.