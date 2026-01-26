Швидкий рецепт салату з ковбасками: готується всього 5 хв

Хрумкий, ароматний і по-справжньому ситний салат з мисливськими ковбасками - універсальна страва, яка готується лише за 5 хвилин. Чудово підійде для швидкого обіду чи перекусу на роботі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.
Інгредієнти:
Загальний час приготування - 5 хв.
Спосіб приготування
Наріжте мисливські ковбаски, додайте мариновані огірочки, корейську моркву, кукурудзу і сухарики.
Спеції не потрібно додавати. Заправте майонезом і ретельно вимішайте.
