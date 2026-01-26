UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Швидкий рецепт салату з ковбасками: готується всього 5 хв

Рецепт салату з мисливськими ковбасками за 5 хв (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Хрумкий, ароматний і по-справжньому ситний салат з мисливськими ковбасками - універсальна страва, яка готується лише за 5 хвилин. Чудово підійде для швидкого обіду чи перекусу на роботі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.

Салат з ковбасками: легкий рецепт

Інгредієнти:

  • мисливські ковбаски - 200 г  
  • морква по-корейськи - 150 г 
  • мариновані огірки - 3-4 шт.
  • кукурудза - 150 г 
  • сухарики - 65 г  
  • майонез - 50 г  

Загальний час приготування - 5 хв.

Спосіб приготування

Наріжте мисливські ковбаски, додайте мариновані огірочки, корейську моркву, кукурудзу і сухарики.

Приготування салату з ковбасками (фото: кадр з відео)

Спеції не потрібно додавати. Заправте майонезом і ретельно вимішайте.

Смачний салат з мисливськими ковбасками (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиСалатиПриготування