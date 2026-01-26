RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Быстрый рецепт салата с колбасками: готовится всего 5 мин

Рецепт салата с охотничьими колбасками за 5 мин (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Хрустящий, ароматный и по-настоящему сытный салат с охотничьими колбасками - универсальное блюдо, которое готовится всего за 5 минут. Прекрасно подойдет для быстрого обеда или перекуса на работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.

Салат с колбасками: легкий рецепт

Ингредиенты:

  • охотничьи колбаски - 200 г
  • морковь по-корейски - 150 г
  • маринованные огурцы - 3-4 шт.
  • кукуруза - 150 г
  • сухарики - 65 г
  • майонез - 50 г

Общее время приготовления - 5 мин.

Способ приготовления

Нарежьте охотничьи колбаски, добавьте маринованные огурчики, корейскую морковь, кукурузу и сухарики.

Приготовление салата с колбасками (фото: кадр из видео)

Специи не нужно добавлять. Заправьте майонезом и тщательно вымешайте.

Вкусный салат с охотничьими колбасками (фото: кадр из видео)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
РецептыСалатыПриготовление