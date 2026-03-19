Що носити навесні: Єфросиніна показала базові речі, які працюють завжди

Який "лук" вибрала Єфросиніна

Вельветовий костюм - класика, що працює завжди

Маша обрала костюм-двійку з вельвету насиченого смарагдового відтінку – матеріал, який знову повернувся на світові подіуми. Вельвет додає образу благородства і робить навіть простий комплект більш завершеним та структурованим.

Піджак класичного крою із золотими ґудзиками підкреслює фігуру, а прямі штани візуально подовжують силует. Це універсальне поєднання дозволяє виглядати акуратно, навіть якщо основний гардероб максимально базовий.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Біла сорочка - базова річ, яка освіжає образ

Контрастна білосніжна сорочка у поєднанні зі смарагдовим вельветом робить образ більш строгим і водночас ошатним. Такий прийом показує, що навіть одна базова річ може кардинально змінити стиль комплекту, роблячи його доречним у будь-якій ситуації.

Яскравий акцент - маленька деталь з великим ефектом

Родзинкою образу став червоний нагрудний платок, який створив яскравий контраст із зеленим костюмом. Цей прийом демонструє, що навіть невелика деталь може перетворити базовий комплект на стильний та цікавий.

Взуття, яке об’єднує весь образ

Гостроносі туфлі-човники бордового кольору завершують образ і гармонійно поєднуються із загальною палітрою. Вони показують, що правильне взуття здатне підсилити будь-який базовий комплект, не потребуючи додаткових дорогих аксесуарів.

Маша Єфросиніна показала модний "лук" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Чому цей образ ідеальний на весну

Смарагдовий колір у поєднанні з базовими елементами гардеробу - ідеальний варіант для весни. Класичний крій, нейтральна сорочка та універсальні туфлі дозволяють створювати десятки образів із мінімумом речей.

Такий підхід відповідає концепції "розумного гардероба", де кожна річ працює і виглядає доречно завжди, економлячи час і гроші.

Маша Єфросиніна показала, що стиль не завжди в дорогих брендах, а у вмілому поєднанні базових речей і невеликих яскравих акцентів. Її образ - яскравий приклад того, як правильно обрані базові речі можуть виглядати ефектно в будь-який час року і на будь-якій події.