Модний образ Маші Єфросиніної: який принт підкреслить вашу жіночність

Телеведуча Маша Єфросиніна продемонструвала стильний образ із сукнею, який підкреслює жіночність і витонченість силуету. Простий принт у поєднанні з правильними деталями крою та аксесуарами перетворює класичну сукню на сучасний модний "лук".

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Маша Єфросиніна

Фасон та акценти

Сукня виконана з ретро-принтом polka dot середнього розміру, який давно став класикою, але завдяки сучасному крою виглядає максимально актуально.

Особливу увагу привертає лінія декольте з вирізом та комір-стійка, який плавно переходить у довгий елемент, що нагадує шарф. Ця деталь додає образу структурованості та вишуканості одночасно.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Силует сукні максі з легким розкльошенням підкреслює високий зріст телеведучої та її струнку фігуру.

Акцентні плечі та чіткі лінії крою додають образу строгості, водночас залишаючи його жіночним.

Такий крій демонструє, як класичний принт може виглядати сучасно завдяки деталям, які змінюють сприйняття силуету.

Маша Єфросиніна показала модний "лук" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Взуття та аксесуари

Образ завершують класичні чорні туфлі-човники на високих підборах. Родзинкою стали декоративні пряжки з камінням, які додають легкого вечірнього блиску та роблять лук більш урочистим.

Прикраси обрано лаконічні: маленькі сережки-пусети та тонкий підвісок, які не перевантажують образ і дозволяють принту залишатися в центрі уваги.

Такий баланс між деталями й аксесуарами - ключ до сучасної інтерпретації класики.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Beauty-образ

Зачіска підкреслює комір сукні: волосся гладко зачесане за вуха, відкриваючи обличчя та роблячи акцент на витонченому декорі.

Макіяж виконаний у теплих нюдових тонах із фокусом на доглянуту шкіру та виразні очі, що ідеально поєднується з монохромним принтом.

Така комбінація створює природний, але водночас елегантний вигляд, який підкреслює стиль і смак телеведучої.

Єфросиніна показала трендовий принт на весну (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Цей образ Маші Єфросиніної - приклад того, як класичний принт може виглядати сучасно та дорого.

Ретельно продумані деталі крою, силуету, взуття та аксесуарів дозволяють горошку стати універсальною базою для стильного "лука", який підходить і для ділових заходів, і для світських виходів.

Сукня в горошок, правильно поєднана з аксесуарами та beauty-образом, доводить: класика ніколи не виходить із моди, а сучасні деталі роблять її актуальною навіть через десятиліття.