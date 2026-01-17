ua en ru
Шапка-вушанка знову в моді: Даша Квіткова показала актуальний зимовий "лук"

Субота 17 січня 2026 10:23
Шапка-вушанка знову в моді: Даша Квіткова показала актуальний зимовий "лук" Даша Квіткова (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Шапка-вушанка знову повертається у зимові тренди, і Даша Квіткова показала, як носити її стильно у міському street-style. Блогерка поєднала трендовий аксесуар із чорним пуховиком і масивним взуттям, створивши практичний та актуальний образ для морозної погоди.

Детальніше про її "лук" - в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Квіткова

В основі аутфіту - класичні речі, які Даша вдало доповнила трендовими елементами.

Чорний пуховик середньої довжини

Квіткова обрала модель прямого крою, яка закриває стегна.

Такий фасон вважається одним з найуніверсальніших для холодної зими: він не сковує рухів, добре зберігає тепло і гармонійно поєднується як зі спортивним, так і з більш міським стилем.

Чорний колір додає образу стриманості та візуально витягує силует.

Шапка-вушанка знову в моді: Даша Квіткова показала актуальний зимовий &quot;лук&quot;Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Шапка-вушанка

Головним акцентом "луку" стала коричнева пухнаста вушанка. Цей аксесуар повернувся у список головних трендів зими 2026, адже поєднує ефектний зовнішній вигляд і практичність.

Об’єм у верхній частині образу створює правильні пропорції та робить обличчя візуально більш тендітним.

Шапка-вушанка знову в моді: Даша Квіткова показала актуальний зимовий &quot;лук&quot;Квіткова показала модний образ на зиму (фото: instagram.com/kvittkova)

Moon boots

Масивні чорні мунбути логічно завершують образ у стилі heavy winter.

Завдяки товстій підошві та об’ємному силуету вони не лише забезпечують тепло навіть у сильні морози, а й підкреслюють стрункість ніг, створюючи контраст із верхнім одягом.

Шапка-вушанка знову в моді: Даша Квіткова показала актуальний зимовий &quot;лук&quot;Даша Квіткова показала вуличний лук (фото: instagram.com/kvittkova)

Спортивні штани

Сіро-блакитні спортивні штани, заправлені у взуття, додають образу розслабленості та молодіжного настрою. Такий прийом активно використовується у сучасному street-style і робить аутфіт більш динамічним.

Шапка-вушанка знову в моді: Даша Квіткова показала актуальний зимовий &quot;лук&quot;Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Чому цей образ актуальний для морозної погоди

"Лук" Даші Квіткової - це не лише про стиль, а й про функціональність.

Пуховик середньої довжини захищає від вітру та холоду, вушанка надійно закриває вуха, а мунбути з товстою підошвою мінімізують контакт із холодною поверхнею.

Багатошаровість, поєднання об’ємних речей і теплих матеріалів роблять цей образ ідеальним для тривалих прогулянок у морозну погоду. При цьому він не виглядає перевантаженим і зберігає модну легкість.

Шапка-вушанка знову в моді: Даша Квіткова показала актуальний зимовий &quot;лук&quot;Даша Квіткова показала модну шапку (фото: instagram.com/kvittkova)

Образ Даші Квіткової - вдалий приклад того, як навіть базові зимові речі можуть виглядати трендово.

Чорний пуховик, вушанка та мунбути формують практичний зимовий комплект, який відповідає ритму міста, дозволяє залишатися в теплі та водночас виглядати актуально. Саме такі образи і формують сучасний street-style зими 2026.

