Шапка-вушанка знову в моді: Даша Квіткова показала актуальний зимовий "лук"
Шапка-вушанка знову повертається у зимові тренди, і Даша Квіткова показала, як носити її стильно у міському street-style. Блогерка поєднала трендовий аксесуар із чорним пуховиком і масивним взуттям, створивши практичний та актуальний образ для морозної погоди.
Детальніше про її "лук" - в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Який "лук" вибрала Квіткова
В основі аутфіту - класичні речі, які Даша вдало доповнила трендовими елементами.
Чорний пуховик середньої довжини
Квіткова обрала модель прямого крою, яка закриває стегна.
Такий фасон вважається одним з найуніверсальніших для холодної зими: він не сковує рухів, добре зберігає тепло і гармонійно поєднується як зі спортивним, так і з більш міським стилем.
Чорний колір додає образу стриманості та візуально витягує силует.
Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Шапка-вушанка
Головним акцентом "луку" стала коричнева пухнаста вушанка. Цей аксесуар повернувся у список головних трендів зими 2026, адже поєднує ефектний зовнішній вигляд і практичність.
Об’єм у верхній частині образу створює правильні пропорції та робить обличчя візуально більш тендітним.
Квіткова показала модний образ на зиму (фото: instagram.com/kvittkova)
Moon boots
Масивні чорні мунбути логічно завершують образ у стилі heavy winter.
Завдяки товстій підошві та об’ємному силуету вони не лише забезпечують тепло навіть у сильні морози, а й підкреслюють стрункість ніг, створюючи контраст із верхнім одягом.
Даша Квіткова показала вуличний лук (фото: instagram.com/kvittkova)
Спортивні штани
Сіро-блакитні спортивні штани, заправлені у взуття, додають образу розслабленості та молодіжного настрою. Такий прийом активно використовується у сучасному street-style і робить аутфіт більш динамічним.
Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Чому цей образ актуальний для морозної погоди
"Лук" Даші Квіткової - це не лише про стиль, а й про функціональність.
Пуховик середньої довжини захищає від вітру та холоду, вушанка надійно закриває вуха, а мунбути з товстою підошвою мінімізують контакт із холодною поверхнею.
Багатошаровість, поєднання об’ємних речей і теплих матеріалів роблять цей образ ідеальним для тривалих прогулянок у морозну погоду. При цьому він не виглядає перевантаженим і зберігає модну легкість.
Даша Квіткова показала модну шапку (фото: instagram.com/kvittkova)
Образ Даші Квіткової - вдалий приклад того, як навіть базові зимові речі можуть виглядати трендово.
Чорний пуховик, вушанка та мунбути формують практичний зимовий комплект, який відповідає ритму міста, дозволяє залишатися в теплі та водночас виглядати актуально. Саме такі образи і формують сучасний street-style зими 2026.
