Шапка-ушанка снова в моде: Даша Квиткова показала актуальный зимний "лук"
Шапка-ушанка снова возвращается в зимние тренды, и Даша Квиткова показала, как носить ее стильно в городском street-style. Блогерша соединила трендовый аксессуар с черным пуховиком и массивной обувью, создав практичный и актуальный образ для морозной погоды.
Какой "лук" выбрала Квиткова
Какой "лук" выбрала Квиткова
В основе аутфита - классические вещи, которые Даша удачно дополнила трендовыми элементами.
Черный пуховик средней длины
Квиткова выбрала модель прямого кроя, которая закрывает бедра.
Такой фасон считается одним из самых универсальных для холодной зимы: он не сковывает движений, хорошо сохраняет тепло и гармонично сочетается как со спортивным, так и с более городским стилем.
Черный цвет добавляет образу сдержанности и визуально вытягивает силуэт.
Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Шапка-ушанка
Главным акцентом "лука" стала коричневая пушистая ушанка. Этот аксессуар вернулся в список главных трендов зимы 2026, ведь сочетает эффектный внешний вид и практичность.
Объем в верхней части образа создает правильные пропорции и делает лицо визуально более хрупким.
Квиткова показала модный образ на зиму (фото: instagram.com/kvittkova)
Moon boots
Массивные черные мунбуты логично завершают образ в стиле heavy winter.
Благодаря толстой подошве и объемному силуэту они не только обеспечивают тепло даже в сильные морозы, но и подчеркивают стройность ног, создавая контраст с верхней одеждой.
Даша Квиткова показала уличный лук (фото: instagram.com/kvittkova)
Спортивные брюки
Серо-голубые спортивные штаны, заправленные в обувь, добавляют образу расслабленности и молодежного настроения. Такой прием активно используется в современном street-style и делает аутфит более динамичным.
Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Почему этот образ актуален для морозной погоды
"Лук" Даши Квитковой - это не только про стиль, но и про функциональность.
Пуховик средней длины защищает от ветра и холода, ушанка надежно закрывает уши, а мунбуты с толстой подошвой минимизируют контакт с холодной поверхностью.
Многослойность, сочетание объемных вещей и теплых материалов делают этот образ идеальным для длительных прогулок в морозную погоду. При этом он не выглядит перегруженным и сохраняет модную легкость.
Даша Квиткова показала модную шапку (фото: instagram.com/kvittkova)
Образ Даши Квитковой - удачный пример того, как даже базовые зимние вещи могут выглядеть трендово.
Черный пуховик, ушанка и мунбуты формируют практичный зимний комплект, который соответствует ритму города, позволяет оставаться в тепле и при этом выглядеть актуально. Именно такие образы и формируют современный street-style зимы 2026.
