Рожева екошуба та масивні черевики: модний "лук" Даші Трегубової

Який "лук" вибрала телеведуча

Головна зірка образу - рожева шуба з екохутра

Центральним елементом аутфіту стала довга пухнаста шуба з екохутра в відтінку пильної троянди. Вона миттєво привертає увагу та задає тон усьому "луку".

Фактура шуби додає об'єму та динаміки: навіть легкий вітер робить образ живим, а кадри знімків виходять максимально ефектними.

Колір - не надто яскравий, але благородний, що дозволяє легко поєднувати шубу з іншими елементами гардероба.

Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Міський комфорт: базові речі в образі

Даша вдало поєднала помітну шубу з класичною базою, зробивши лук зручним для прогулянок містом.

Під верхнім шаром - біла сорочка і світло-сірий джемпер - багатошаровість додає інтелектуальної та затишної нотки.

Світло-сині джинси прямого крою заземлюють об’ємну верхню частину, а масивні білі черевики на грубій підошві поєднують практичність з актуальним трендом. Таке взуття дозволяє комфортно пересуватися містом, не втрачаючи стильності.

Аксесуари, що завершують образ

Особливу увагу Даша приділила деталям, які гармоніюють із пастельною гамою шуби та джемпера. В’язана шапка-біні підкреслює верхню частину силуету, а великі сонцезахисні окуляри в теплих коричневих тонах додають голлівудського шику.

Молочного кольору маленька сумка з короткою ручкою виглядає дуже жіночно і не перевантажує образ. Разом ці аксесуари створюють завершену картину стильного та продуманого лука.

Чому цей образ вартий уваги

Даша Трегубова довела, що рожева екошуба - це не лише подіумна річ, а й практичний елемент міського гардероба.

Вона вміло поєднала комфорт - теплий верх, зручне взуття, багатошаровість - з високою модою. Результат - образ, який підходить для подорожей, прогулянок і фотографій: яскраво, сміливо та дуже стильно.

Цей приклад показує, що навіть яскраві statement pieces можна інтегрувати в повсякденний гардероб. Для тих, хто любить поєднувати практичність із модними трендами, лук Даші Трегубової стане чудовим орієнтиром на цей сезон.

Трегубова показала модну шубу з екохутра (фото: instagram.com/dasha.tregubova)