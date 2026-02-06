Романтика 14 лютого: Андре Тан показав святкові образи, що зачарують всіх

Що вдягнути на День закоханих 2026

Корсет та спідниця: елегантність у винному кольорі

Одним із центральних образів дизайнер називає комбінацію корсету та спідниці. Глибокий винний відтінок надає образу витонченості та святковості.

Верхня частина складається з обтягучого корсету без бретелей із металевою блискавкою спереду, що створює сучасний і трохи брутальний акцент.

Спідниця довжини міді з високою талією та блискавкою, яка утворює розріз, додає образу динаміки та елегантності одночасно. За словами дизайнера, цей комплект ідеально підходить для вечірніх побачень та святкових заходів.

Що вдягнути на День святого Валентина 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Романтична біла сукня з мереживом

Для тих, хто віддає перевагу ніжності та романтиці, Андре Тан пропонує білу сукню з мереживом. Сукня-комбінація на тонких бретелях виглядає надзвичайно витончено завдяки контрастному чорному мереживу на ліфі та спинці.

Довжина максі до щиколоток створює ефект королівського образу, підкреслюючи жіночність та делікатність стилю. Такий варіант підійде для тих, хто хоче виглядати ніжно, але водночас сучасно.

Що одягнути на День закоханих 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Червоний корсет із чорною тюлевою спідницею: сміливий контраст

Ще один святковий "лук" від Андре Тана - червоний корсет із чорною тюлевою спідницею.

Пишний багатошаровий тюль додає легкості та романтичності, а яскравий червоний корсет без бретелей із декоративним відворотом на грудях і блискавкою на спині підкреслює впевненість та сміливість власниці.

Дизайнер зазначає, що цей образ створений для тих, хто хоче виглядати ефектно, але залишатися в межах класичної естетики.

Образ на День закоханих (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Класична спідниця та сорочка з корсетом: вишуканість і сучасність

Для більш стриманого, але водночас сучасного стилю Андре Тан пропонує комбінацію спідниці, сорочки та корсету. Білий класичний верх поєднується з чорним корсетом на блискавці та спідницею прямого крою, створюючи гармонійний образ.

Цей "лук" ідеально підходить для вечірніх заходів або святкових романтичних зустрічей, де важливо поєднувати класику та сучасний модний акцент.

В чому зустрічати День святого Валентина (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Чорна майка з червоними брюками: стильний мінімалізм

Для тих, хто шукає більш сміливий, але практичний варіант, дизайнер рекомендує чорну майку з червоними брюками. Майка в білизняному стилі на тонких бретелях із V-подібним вирізом поєднується з класичними червоними брюками прямого крою зі стрілками, створюючи елегантний, але вражаючий образ.

Такий "лук" підійде для святкових вечорів у ресторані або вечірок, де важлива поєднана сміливість та елегантність.

В чому святкувати 14 лютого (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Стиль і комфорт: секрет святкового образу

Андре Тан наголошує, що ключ до успішного святкового образу - баланс між стилем і комфортом, а також вміння підкреслити індивідуальність через деталі: колір, текстуру та аксесуари.

Зазначимо, що навіть класичні елементи гардеробу можна перетворити на яскравий та модний образ, який підкреслює особливу атмосферу свята закоханих.