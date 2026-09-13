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Працюють попри обстріли: ДПСУ розповіла про роботу пунктів пропуску

02:14 13.09.2026 Нд
1 хв
Який зараз пасажиропотік на пунктах пропуску?
aimg Пилип Бойко
Фото: пункт пропуску на кордоні з Румунією (GettyImages)

Усі пункти пропуску через державний кордон України наразі працюють у штатному режимі. Зокрема, продовжують роботу й ті пункти, які раніше зазнавали російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Станом на зараз ситуація на пунктах пропуску через державний кордон України залишається штатною. Прикордонники продовжують здійснювати пропуск громадян та транспортних засобів.

У ДПСУ зазначили, що всі пункти пропуску працюють у звичайному режимі.

Окремо у відомстві звернули увагу, що це стосується також пунктів пропуску, які раніше ставали цілями російських обстрілів.

Таким чином, наразі Державна прикордонна служба не повідомляє про припинення роботи чи обмеження функціонування пунктів пропуску через державний кордон.

"Фактично зараз в будні дні кордон перетинає десь близько 110 тисяч громадян, 110-115 у літній період. У вихідні пасажиропотік зараз коливається десь на рівні 120-125 тисяч перетинів кордону. В літній період ці показники були на рівні 150", - зазначив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Контекст заяви

В останні дні декілька пунктів пропуску на українському кордоні зазнали атак російських окупантів. Уночі 9 вересня Росія атакувала ударними дронами міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою. Є загиблі та поранені.

Раніше ворог атакував КПП "Орлівка" на кордоні з Румунією, унаслідок чого пункт пропуску тимчасово припиняв роботу.

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