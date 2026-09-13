Працюють попри обстріли: ДПСУ розповіла про роботу пунктів пропуску

Станом на зараз ситуація на пунктах пропуску через державний кордон України залишається штатною. Прикордонники продовжують здійснювати пропуск громадян та транспортних засобів.

У ДПСУ зазначили, що всі пункти пропуску працюють у звичайному режимі.

Окремо у відомстві звернули увагу, що це стосується також пунктів пропуску, які раніше ставали цілями російських обстрілів.

Таким чином, наразі Державна прикордонна служба не повідомляє про припинення роботи чи обмеження функціонування пунктів пропуску через державний кордон.

"Фактично зараз в будні дні кордон перетинає десь близько 110 тисяч громадян, 110-115 у літній період. У вихідні пасажиропотік зараз коливається десь на рівні 120-125 тисяч перетинів кордону. В літній період ці показники були на рівні 150", - зазначив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.