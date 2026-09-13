Работают, несмотря на обстрелы: ГНСУ рассказала о ситуации на пунктах пропуска

Все пункты пропуска через государственную границу Украины работают в штатном режиме. В частности, продолжают работу и те пункты, которые ранее подвергались российским обстрелам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
По состоянию на данный момент ситуация на пунктах пропуска через государственную границу Украины остается штатной. Пограничники продолжают пропуск граждан и транспортных средств.
В ГНСУ отметили, что все пункты пропуска работают в обычном режиме.
Отдельно в ведомстве обратили внимание, что это касается также пунктов пропуска, которые раньше становились целями российских обстрелов.
Таким образом, Государственная пограничная служба не сообщает о прекращении работы или ограничении функционирования пунктов пропуска через государственную границу.
"Фактически сейчас в будние дни граница пересекает около 110 тысяч граждан, 110-115 в летний период. В выходные пассажиропоток сейчас колеблется где-то на уровне 120-125 тысяч пересечений границы. В летний период эти показатели были на уровне 150", - отметил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
В последние дни несколько пунктов пропуска на украинской границе подверглись атакам российских оккупантов. Ночью 9 сентября Россия атаковала ударными дронами международный пункт пропуска "Староказаче" на границе с Молдовой. Есть погибшие и раненые.
Ранее враг атаковал КПП "Орловка" на границе с Румынией, в результате чего пункт пропуска временно прекращал работу.