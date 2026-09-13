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Работают, несмотря на обстрелы: ГНСУ рассказала о ситуации на пунктах пропуска

02:14 13.09.2026 Вс
2 мин
Какой сейчас пассажиропоток на пунктах пропуска?
aimg Филипп Бойко
Фото: пункт пропуска на границе с Румынией (GettyImages)

Все пункты пропуска через государственную границу Украины работают в штатном режиме. В частности, продолжают работу и те пункты, которые ранее подвергались российским обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По состоянию на данный момент ситуация на пунктах пропуска через государственную границу Украины остается штатной. Пограничники продолжают пропуск граждан и транспортных средств.

В ГНСУ отметили, что все пункты пропуска работают в обычном режиме.

Отдельно в ведомстве обратили внимание, что это касается также пунктов пропуска, которые раньше становились целями российских обстрелов.

Таким образом, Государственная пограничная служба не сообщает о прекращении работы или ограничении функционирования пунктов пропуска через государственную границу.

"Фактически сейчас в будние дни граница пересекает около 110 тысяч граждан, 110-115 в летний период. В выходные пассажиропоток сейчас колеблется где-то на уровне 120-125 тысяч пересечений границы. В летний период эти показатели были на уровне 150", - отметил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Контекст заявления

В последние дни несколько пунктов пропуска на украинской границе подверглись атакам российских оккупантов. Ночью 9 сентября Россия атаковала ударными дронами международный пункт пропуска "Староказаче" на границе с Молдовой. Есть погибшие и раненые.

Ранее враг атаковал КПП "Орловка" на границе с Румынией, в результате чего пункт пропуска временно прекращал работу.

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