Повсякденний стиль від Ольги Атанасової: як носити піджак оверсайз правильно

Четвер 12 лютого 2026 15:05
Повсякденний стиль від Ольги Атанасової: як носити піджак оверсайз правильно Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)
Автор: Катерина Собкова

Ольга Атанасова доводить, що піджак оверсайз може стати основою стильного повсякденного образу. Акторка поєднала світло-сірий подовжений піджак із чорними колготками та масивним взуттям, створив збалансований і сучасний "лук".

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Більше цікавого: Дружина Решетніка у жакеті "гусяча лапка"

Який "лук" вибрала акторка

Жакет

Ключовим елементом "луку" став подовжений піджак оверсайз світло-сірого кольору з фактурної тканини, яка нагадує легке пальто. Модель має класичні лацкани, спущену лінію плеча та функціональні прорізні кишені з клапанами.

Такий крій створює ефект сучасного мінімалізму та одночасно додає образу невимушеної елегантності. Подовжений силует піджака добре поєднується з будь-якою нижньою частиною, формуючи пропорційний і гармонійний вигляд.

Базовий шар

Під піджак Ольга одягла чорну водолазку з високим горлом. Контраст темного базового шару із світлим верхнім одягом створює чітку вертикальну лінію та підкреслює загальну структурність образу.

Водолазка додає затишку та виглядає особливо актуально в холодну пору року.

Нижня частина та взуття

Акторка віддала перевагу щільним непрозорим чорним колготкам, що візуально подовжують ноги та роблять силует цілісним.

Завершує образ масивне взуття на високій платформі з грубим геометричним підбором чорного кольору.

Аксесуари

Для завершення ансамблю Ольга обрала світло-бежеву трикотажну шапку-біні та велику містку сумку із м’якої замші шоколадного відтінку з довгими ручками.

Аксесуари не лише функціональні, а й підтримують баланс кольорів та текстур у всьому образі, створюючи відчуття гармонії та завершеності.

Повсякденний стиль від Ольги Атанасової: як носити піджак оверсайз правильноОльга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Стильні поради

Цей "лук" показує, що для сучасного гардероба важливі не численні речі, а правильне поєднання ключових елементів.

Один-два акцентні предмети, такі як фактурний піджак та масивне взуття, можуть повністю освіжити стиль і зробити образ актуальним на кілька сезонів.

Вибираючи багатошаровість та контрастні кольори, легко створити гармонійний силует без зайвих зусиль.

Образ Ольги Атанасової - наочний приклад того, як мінімалізм і продумана багатошаровість працюють у повсякденній моді, поєднуючи комфорт і сучасні тренди. Такий підхід ідеально підходить для тих, хто хоче виглядати стильно, але не витрачати час на зайві експерименти з гардеробом.

