Повсякденний стиль від Ольги Атанасової: як носити піджак оверсайз правильно
Ольга Атанасова доводить, що піджак оверсайз може стати основою стильного повсякденного образу. Акторка поєднала світло-сірий подовжений піджак із чорними колготками та масивним взуттям, створив збалансований і сучасний "лук".
Який "лук" вибрала акторка
Жакет
Ключовим елементом "луку" став подовжений піджак оверсайз світло-сірого кольору з фактурної тканини, яка нагадує легке пальто. Модель має класичні лацкани, спущену лінію плеча та функціональні прорізні кишені з клапанами.
Такий крій створює ефект сучасного мінімалізму та одночасно додає образу невимушеної елегантності. Подовжений силует піджака добре поєднується з будь-якою нижньою частиною, формуючи пропорційний і гармонійний вигляд.
Базовий шар
Під піджак Ольга одягла чорну водолазку з високим горлом. Контраст темного базового шару із світлим верхнім одягом створює чітку вертикальну лінію та підкреслює загальну структурність образу.
Водолазка додає затишку та виглядає особливо актуально в холодну пору року.
Нижня частина та взуття
Акторка віддала перевагу щільним непрозорим чорним колготкам, що візуально подовжують ноги та роблять силует цілісним.
Завершує образ масивне взуття на високій платформі з грубим геометричним підбором чорного кольору.
Аксесуари
Для завершення ансамблю Ольга обрала світло-бежеву трикотажну шапку-біні та велику містку сумку із м’якої замші шоколадного відтінку з довгими ручками.
Аксесуари не лише функціональні, а й підтримують баланс кольорів та текстур у всьому образі, створюючи відчуття гармонії та завершеності.
Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)
Стильні поради
Цей "лук" показує, що для сучасного гардероба важливі не численні речі, а правильне поєднання ключових елементів.
Один-два акцентні предмети, такі як фактурний піджак та масивне взуття, можуть повністю освіжити стиль і зробити образ актуальним на кілька сезонів.
Вибираючи багатошаровість та контрастні кольори, легко створити гармонійний силует без зайвих зусиль.
Образ Ольги Атанасової - наочний приклад того, як мінімалізм і продумана багатошаровість працюють у повсякденній моді, поєднуючи комфорт і сучасні тренди. Такий підхід ідеально підходить для тих, хто хоче виглядати стильно, але не витрачати час на зайві експерименти з гардеробом.
