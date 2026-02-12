ua en ru
Повседневный стиль от Ольги Атанасовой: как носить пиджак оверсайз правильно

Четверг 12 февраля 2026 15:05
Повседневный стиль от Ольги Атанасовой: как носить пиджак оверсайз правильно Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)
Автор: Катерина Собкова

Ольга Атанасова доказывает, что пиджак оверсайз может стать основой стильного повседневного образа. Актриса соединила светло-серый удлиненный пиджак с черными колготками и массивной обувью, создав сбалансированный и современный "лук".

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Больше интересного: Жена Решетника в жакете "гусиная лапка"

Какой "лук" выбрала актриса

Жакет

Ключевым элементом "лука" стал удлиненный пиджак оверсайз светло-серого цвета из фактурной ткани, которая напоминает легкое пальто. Модель имеет классические лацканы, спущенную линию плеча и функциональные прорезные карманы с клапанами.

Такой крой создает эффект современного минимализма и одновременно добавляет образу непринужденной элегантности. Удлиненный силуэт пиджака хорошо сочетается с любой нижней частью, формируя пропорциональный и гармоничный вид.

Базовый слой

Под пиджак Ольга надела черную водолазку с высоким горлом. Контраст темного базового слоя со светлой верхней одеждой создает четкую вертикальную линию и подчеркивает общую структурность образа.

Водолазка добавляет уюта и выглядит особенно актуально в холодное время года.

Нижняя часть и обувь

Актриса отдала предпочтение плотным непрозрачным черным колготкам, которые визуально удлиняют ноги и делают силуэт целостным.

Завершает образ массивная обувь на высокой платформе с грубым геометрическим подбором черного цвета.

Аксессуары

Для завершения ансамбля Ольга выбрала светло-бежевую трикотажную шапку-бини и большую вместительную сумку из мягкой замши шоколадного оттенка с длинными ручками.

Аксессуары не только функциональны, но и поддерживают баланс цветов и текстур во всем образе, создавая ощущение гармонии и завершенности.

Повседневный стиль от Ольги Атанасовой: как носить пиджак оверсайз правильноОльга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Стильные советы

Этот "лук" показывает, что для современного гардероба важны не многочисленные вещи, а правильное сочетание ключевых элементов.

Один-два акцентных предмета, такие как фактурный пиджак и массивная обувь, могут полностью освежить стиль и сделать образ актуальным на несколько сезонов.

Выбирая многослойность и контрастные цвета, легко создать гармоничный силуэт без лишних усилий.

Образ Ольги Атанасовой - наглядный пример того, как минимализм и продуманная многослойность работают в повседневной моде, сочетая комфорт и современные тренды. Такой подход идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть стильно, но не тратить время на лишние эксперименты с гардеробом.

