Олена Зеленська вразила символічною вишиванкою за 18 тисяч: що означає орнамент

Образ Олени Зеленської

Перша леді обрала сорочку, яка поєднує в собі високу моду, традиційні сенси та сучасну елегантність.

Крій та силует

Вишиванка має вільний силует із виразними пишними рукавами-регланами, які плавно збираються на манжетах. Горловина оформлена круглим вирізом із делікатним синім кантом і тонкими китицями-зав'язками.

Орнамент та його символізм

Головна особливість образу - масивна вишивка в насичених синіх тонах, що густо заповнює рукава.

Цей автентичний візерунок несе в собі глибоке смислове навантаження: він символізує нескінченне продовження роду, міцний зв’язок між поколіннями, сімейний добробут, достаток і захист родини.

Окрім цього, такий орнамент здавна вважався особливим оберегом і помічником для молодих жінок у пошуках своєї долі.

"Ланцюжкова техніка доводить, що створити щось прекрасне можна і без вузлів. Зовсім начисто. Мати таку сорочку - це до щастя і до гладенької долі", - зазначають на сторінці бренду.

Стилізація

Олена Зеленська заправила сорочку в класичні чорні штани з високою посадкою, що вдало підкреслює талію. Образ завершують лаконічні круглі сережки та елегантно зібрана зачіска.

Бренд та вартість

Це вишиванка від відомого українського модного бренду Varenyky Fashion, модель має символічну назву "Дерево Роду". Сорочка створена зі 100% натурального льону, а її вартість на офіційному сайті виробника становить 18 500 гривень.

Скільки коштує вишиванка Олени Зеленської (фото: instagram.com/varenykyfashion.official)

Образ Володимира Зеленського

Президент традиційно продемонстрував стриманий, строгий та мужній стиль, який ідеально балансує з яскравим виходом першої леді.

Колір та тканина

Сорочка глибокого чорного кольору, виконана зі щільного натурального льону з виразною текстурою.

Крій

Модель має сучасний прямий крій і лаконічний комір-стійку, що застібається під горло, відсилаючи до стриманого мілітарі-етно стилю.

Орнамент

Центральна частина сорочки прикрашена широкою вертикальною планкою з геометричною вишивкою. Візерунок виконаний нитками в тон тканини (ефект монохрому), що створює об'ємну фактуру без зайвого колірного акценту.

Стилізація

Президент одягнув вишиванку навипуск у поєднанні з чорними штанами, створивши мінімалістичний total-black образ, де вся увага зосереджена на рельєфі та символічності українського орнаменту.

Олена та Володимир Зеленські (фото: instagram.com/zelenskyy_official)