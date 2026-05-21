Елена Зеленская поразила символической вышиванкой за 18 тысяч: что означает орнамент

Сегодня, 21 мая, в Украине и мире отмечают День вышиванки. Традиционно Владимир и Елена Зеленские опубликовали совместное фото в вышитых рубашках.
Первая леди выбрала рубашку, которая сочетает в себе высокую моду, традиционные смыслы и современную элегантность.
Крой и силуэт
Вышиванка имеет свободный силуэт с выразительными пышными рукавами-регланами, которые плавно собираются на манжетах. Горловина оформлена круглым вырезом с деликатным синим кантом и тонкими кистями-завязками.
Орнамент и его символизм
Главная особенность образа - массивная вышивка в насыщенных синих тонах, густо заполняющая рукава.
Этот аутентичный узор несет в себе глубокую смысловую нагрузку: он символизирует бесконечное продолжение рода, крепкую связь между поколениями, семейное благополучие, достаток и защиту семьи.
Кроме этого, такой орнамент издавна считался особым оберегом и помощником для молодых женщин в поисках своей судьбы.
"Вышивка тамбуром доказывает, что создать что-то прекрасное можно и без узлов. Совершенно вчистую. Иметь такую рубашку - это к счастью и к гладкой судьбе", - отмечают на странице бренда.
Стилизация
Елена Зеленская заправила рубашку в классические черные брюки с высокой посадкой, что удачно подчеркивает талию. Образ завершают лаконичные круглые серьги и элегантно собранная прическа.
Бренд и стоимость
Это вышиванка от известного украинского модного бренда Varenyky Fashion, модель имеет символическое название "Дерево Рода". Рубашка создана из 100% натурального льна, а ее стоимость на официальном сайте производителя составляет 18 500 гривен.
Президент традиционно продемонстрировал сдержанный, строгий и мужественный стиль, который идеально балансирует с ярким выходом первой леди.
Цвет и ткань
Рубашка глубокого черного цвета, выполнена из плотного натурального льна с выразительной текстурой.
Крой
Модель имеет современный прямой крой и лаконичный воротник-стойку, застегивающийся под горло, отсылая к сдержанному милитари-этно стилю.
Орнамент
Центральная часть рубашки украшена широкой вертикальной планкой с геометрической вышивкой. Узор выполнен нитками в тон ткани (эффект монохрома), что создает объемную фактуру без лишнего цветового акцента.
Стилизация
Президент надел вышиванку навыпуск в сочетании с черными брюками, создав минималистичный total-black образ, где все внимание сосредоточено на рельефе и символичности украинского орнамента.