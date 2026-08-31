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МОЗ розповіло, які медичні послуги можна отримати без паперів і черг

07:21 31.08.2026 Пн
2 хв
Які цифрові медичні послуги доступні в Україні?
aimg Пилип Бойко
Фото: мама з термометром біля дитини (Freepk)

В Україні дедалі більше медичних послуг можна отримати без паперових документів. Онлайн можна обрати сімейного лікаря, подати декларацію, отримати е-рецепт або оформити лікарняний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Міністр нагадав, що цифровізація вже стала звичною частиною повсякденного життя українців. Зокрема, через Кабінет пацієнта можна обрати сімейного лікаря та подати декларацію онлайн.

Там само пацієнт може переглянути свою чинну декларацію та за необхідності оновити персональні дані.

Е-рецепт і пошук дешевших ліків

Ще одна можливість - дистанційне отримання е-рецепта. Однак його можна отримати онлайн лише тоді, коли це дозволяє стан пацієнта і лікар ухвалює відповідне рішення.

За допомогою цифрових сервісів також можна перевірити ціни на призначені препарати.

Ляшко зазначив, що QR-код у пам'ятці до е-рецепта веде до Національного каталогу цін. Там можна знайти до трьох найбільш економічно вигідних варіантів для придбання ліків власним коштом.

Е-лікарняний без паперових документів

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність лікар формує в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ). Після цього інформація автоматично передається до Пенсійного фонду для формування е-лікарняного, якщо пацієнт є застрахованою особою.

Таким чином, для оформлення цього документа не потрібні паперові довідки, печатки чи підписи.

Як працює єМалятко

Цифровізація також спрощує оформлення послуги єМалятко. На основі медичного висновку про народження лікар вносить необхідні дані до ЕСОЗ.

Батьки отримують номер медичного висновку про народження (МВН), після чого потрібна інформація автоматично передається між державними інформаційними системами.

За словами Ляшка, цифрові сервіси дають змогу прибрати з цих процесів паперові документи, черги, дублювання даних та зайві звернення громадян.

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Мінстерство охорони здоров'я України