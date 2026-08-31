Минздрав рассказал, какие медицинские услуги можно получить без бумаг и очередей

В Украине все больше медицинских услуг можно получить без бумажных документов. Онлайн можно выбрать семейному врачу, подать декларацию, получить е-рецепт или оформить больничный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Виктора Ляшко.
Министр напомнил, что цифровизация уже стала привычной частью повседневной жизни украинцев. В частности, через Кабинет пациента можно выбрать семейного врача и подать онлайн декларацию.
Там же пациент может просмотреть свою действующую декларацию и при необходимости обновить персональные данные.
Еще одна возможность – дистанционное получение е-рецепта. Однако его можно получить онлайн только тогда, когда это разрешает состояние пациента и врач принимает соответствующее решение.
С помощью цифровых сервисов можно проверить цены на назначенные препараты.
Ляшко отметил, что QR-код в памятке к е-рецепту ведет в Национальный каталог цен. Там можно найти до трех наиболее экономически выгодных вариантов для приобретения лекарств за свой счет.
Медицинское заключение о временной нетрудоспособности врач формирует в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). После этого информация автоматически передается в Пенсионный фонд для формирования е-лікарняного, если пациент является застрахованным лицом.
Таким образом, для оформления этого документа не требуются бумажные справки, печати или подписи.
Цифровизация также упрощает оформление услуги єМалятко. На основе медицинского заключения о рождении врач вносит необходимые данные в ЕСОЗ.
Родители получают номер медицинского заключения о рождении (МВН), после чего необходимая информация автоматически передается между государственными информационными системами.
По словам Ляшко, цифровые сервисы позволяют убрать из этих процессов бумажные документы, очереди, дублирование данных и лишние обращения граждан.