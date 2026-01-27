Міді, жакет і монохром: Андре Тан про ідеальний гардероб для дівчат із пишними формами

Прямі лінії та чітка структура

Одним із ключових принципів Тан називає використання одягу з чіткими прямими лініями. Такі силуети візуально витягують фігуру, додають їй стрункості та елегантності. Важливо уникати зайвих складок, драпірувань і надмірних акцентів - мінімалізм у крої працює максимально ефективно.

Андре Тан дав поради дівчатам із пишними формами (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Міді - універсальна довжина

Особливу увагу дизайнер радить звернути на сукні та спідниці міді. Ця довжина вважається найбільш виграшною, адже вона підкреслює талію, приховує зони, які не хочеться акцентувати, і водночас виглядає пропорційно з будь-яким типом фігури. Міді створює відчуття балансу й жіночності.

Андре Тан розказав, що носити (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Світлий верх і темний низ

Класичний прийом - поєднання світлого верху з темним низом - залишається актуальним. Світла блуза або топ акцентують увагу на обличчі та плечах, а темні штани чи спідниця роблять нижню частину силуету візуально легшою. Такий контраст додає образу гармонії.

Андре Тан радить дівчатам із пишними формами вибирати світлий верх та темний низ (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Монохром

Однотонні комплекти, за словами Андре Тана, створюють довгу вертикаль, яка "зшиває" фігуру в єдине ціле. Монохромні образи працюють як природний коректор пропорцій і виглядають стильно незалежно від трендів.

Тан про монохромні образи (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Аксесуари, що працюють на образ

Легкий шарф або тонка хустка на шиї - не просто деталь, а візуальний центр образу. Вони підіймають погляд угору та відвертають увагу від проблемних зон. Також дизайнер радить обирати кольорові аксесуари - наприклад, великі сумки або шарфи без принтів, щоб не перевантажувати образ.

Андре Тан про одяг для дівчат плюссайз (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Жакет і правильні тканини

Структурований жакет Тан називає must-have для гардероба. Він формує плечі, маскує зону талії та додає впевненості.

Не менш важливий і вибір тканин - щільні матеріали добре тримають форму, не "облягають" тіло і виглядають охайно.

Андре Тан дав поради дівчатам із пишними формами (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Додаткові поради

Серед практичних рекомендацій: стильний ремінь середньої ширини без зайвих деталей, бажано чорного або коричневого кольору. Він допомагає сформувати силует без зайвого акценту. Також дизайнер радить звернути увагу на зачіску: зібране або заколоте волосся створює витончену лінію шиї та додає образу легкості.

Андре Тан радить дівчатам з пишними формами не боятися аксесуарів (скриншоти)

За словами Андре Тана, головне правило стилю - це не приховувати себе, а вміло підкреслювати індивідуальність і почуватися впевнено у власному тілі.