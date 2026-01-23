Маша Єфросиніна показала, як носити чорний і виглядати розкішно

Який "лук" вибрала Єфросиніна

На фото Маша демонструє ансамбль, який ідеально підходить для офіційних подій та ділових зустрічей, підкреслюючи статус і впевненість телеведучої.

Основу образу складає класичний костюм чорного кольору, що поєднує приталений жакет зі спідницею міді.

Силует та крій: сучасна інтерпретація класики

Жакет Маші має чіткі лінії плечей та акцентовану талію, що вигідно підкреслює фігуру. Довжина рукава три чверті додає образу легкості та дозволяє продемонструвати прикраси.

Спідниця фасону з розкльошеним низом створює елегантний рухливий силует, який виглядає гармонійно та динамічно при ходьбі.

Акценти: золото на чорному

Особливу увагу привертають три масивні золоті ґудзики на жакеті, що виконують роль ювелірного акценту. Вони розбавляють монохромність чорного кольору та надають образу розкоші, не відвертаючи від основної концепції стриманої елегантності.

Аксесуари та деталі

Маша обрала аксесуари, які доповнюють образ, не перевантажуючи його. Класичні бежеві туфлі-човники візуально подовжують ноги та додають м’якості total black look.

Делікатні прикраси - тонкий ланцюжок із підвіскою, невеликі сережки та браслети на зап’ясті - створюють вишуканий блиск, підкреслюючи розкіш костюма.

Б’юті-образ телеведучої також відповідає концепції стилю: класичні локони з проділом набік та макіяж з акцентом на очі завершують гармонійний вигляд, роблячи його одночасно впевненим і жіночним.

Стиль

Єфросиніна вибирає перевірену часом елегантність, демонструючи вміння поєднувати класику та сучасні модні тенденції.

Чорний колір у поєднанні з ідеальною посадкою та золотими деталями формує образ power woman - сильної, впевненої та надзвичайно жіночної особистості, яка вміє підкреслити свій статус через стиль.

Цей total black look ще раз підтверджує, що Маша Єфросиніна не просто слідкує за модою, а задає тренди, демонструючи приклад бездоганної елегантності для українських та міжнародних шанувальників.

Єфросиніна вразила елегантним total black look (фото: instagram.com/mashaefrosinina)