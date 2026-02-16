Лофери - тренд весни 2026: "лук" дружини Остапчука, що виглядає на мільйон

Який "лук" вибрала дружина Остапчука

Головні елементи образу

Центром ансамблю став об’ємний в’язаний светр ніжно-блакитного відтінку з високим вільним горлом.

Подовжені рукави та широкі манжети створюють відчуття затишку й водночас підкреслюють тендітність силуету. Такий трикотаж - один із ключових трендів на холодну весну 2026, адже він дозволяє виглядати стильно без шкоди для комфорту.

Дружина Остапчука показала образ на весну (фото: Telegram-канал Катерини Остапчук)

До светра Катерина підібрала світлі джинси палаццо вільного крою. Поєднання широкого верху й широкого низу - сміливий прийом, який цього сезону активно використовують інфлюенсери.

Баланс досягається завдяки різниці фактур: м’який трикотаж контрастує з більш щільним денімом, створюючи гармонійну пропорцію.

Окремої уваги заслуговує взуття - масивні чорні лофери з металевою пряжкою, доповнені білими шкарпетками. Такий прийом відсилає до актуальної естетики преппі та додає образу легкої строгості.

Як носити лофери (фото: Telegram-канал Катерини Остапчук)

Аксесуари, що формують настрій

Головним акцентом стала класична чорна стьобана сумка Chanel на золотистому ланцюжку. Саме вона перетворює базовий повсякденний комплект на вишуканий міський аутфіт.

Чорні сонцезахисні окуляри в масивній оправі підтримують цю графічну лінію та додають образу завершеності.

Катерина Остапчук задає тренди (фото: Telegram-канал Катерини Остапчук)

Чому цей "лук" працює

По-перше, гра відтінків. Кілька близьких тонів блакитного й білого візуально витягують силует навіть за наявності об’ємних речей.

По-друге, контрастні чорні деталі створюють чітку структуру, завдяки чому образ не виглядає розмитим чи занадто ніжним.

І нарешті - універсальність. Такий набір речей однаково доречний для прогулянки містом, подорожі чи неформальної зустрічі.

Якщо ви плануєте повторити цей образ навесні 2026, зверніть увагу на якість трикотажу: чим щільнішою та фактурнішою буде в’язка, тим дорожче й сучасніше виглядатиме весь ансамбль.

Світла палітра у поєднанні з продуманими акцентами вкотре доводить: елегантність народжується з простоти.

Катерина Остапчук (фото: Telegram-канал Катерини Остапчук)