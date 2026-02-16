Лоферы - тренд весны 2026: "лук" жены Остапчука, который выглядит на миллион

Лоферы с носками становятся главным трендом весны 2026, и жена известного телеведущего Владимира Остапчука уже показала, как носить их стильно.
Главные элементы образа
Центром ансамбля стал объемный вязаный свитер нежно-голубого оттенка с высоким свободным горлом.
Удлиненные рукава и широкие манжеты создают ощущение уюта и одновременно подчеркивают хрупкость силуэта. Такой трикотаж - один из ключевых трендов на холодную весну 2026, ведь он позволяет выглядеть стильно без ущерба для комфорта.
К свитеру Екатерина подобрала светлые джинсы палаццо свободного кроя. Сочетание широкого верха и широкого низа - смелый прием, который в этом сезоне активно используют инфлюенсеры.
Баланс достигается благодаря разнице фактур: мягкий трикотаж контрастирует с более плотным денимом, создавая гармоничную пропорцию.
Отдельного внимания заслуживает обувь - массивные черные лоферы с металлической пряжкой, дополненные белыми носками. Такой прием отсылает к актуальной эстетике преппи и добавляет образу легкой строгости.
Аксессуары, формирующие настроение
Главным акцентом стала классическая черная стеганая сумка Chanel на золотистой цепочке. Именно она превращает базовый повседневный комплект в изысканный городской аутфит.
Черные солнцезащитные очки в массивной оправе поддерживают эту графическую линию и добавляют образу завершенности.
Почему этот "лук" работает
Во-первых, игра оттенков. Несколько близких тонов голубого и белого визуально вытягивают силуэт даже при наличии объемных вещей.
Во-вторых, контрастные черные детали создают четкую структуру, благодаря чему образ не выглядит размытым или слишком нежным.
И наконец - универсальность. Такой набор вещей одинаково уместен для прогулки по городу, путешествия или неформальной встречи.
Если вы планируете повторить этот образ весной 2026, обратите внимание на качество трикотажа: чем плотнее и фактурнее будет вязка, тем дороже и современнее будет выглядеть весь ансамбль.
Светлая палитра в сочетании с продуманными акцентами в который раз доказывает: элегантность рождается из простоты.
