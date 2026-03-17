Легенда моди Джон Гальяно розробить колекцію для Zara: деталі нової співпраці

Що відомо про нову співпрацю

Іспанський ритейлер Zara залучив Джона Гальяно до нового масштабного проєкту.

Дизайнер працюватиме з архівами бренду та створюватиме на їхній основі сезонні колекції. Перша з них має з’явитися у магазинах уже у вересні.

Сам Гальяно підтвердив, що вже працює з архівними речами Zara та фактично "переписує" їх по-новому.

За його словами, ідея цього партнерства народилася після знайомства з Мартою Ортегою Перес - головою Inditex, материнської компанії Zara, та донькою засновника групи Амансіо Ортеги.

Їхнє спілкування почалося через культурні проєкти фонду Marta Ortega Pérez Foundation.

Ця співпраця стане особливою ще й тому, що триватиме не один сезон, а два роки.

Для Zara це одна з найтриваліших і найамбітніших дизайнерських колаборацій такого рівня.

Раніше бренд уже працював із Нарсісо Родрігесом, Стефано Пілаті та іншими відомими іменами, але формат із Гальяно значно масштабніший.

Чому це важливо для Гальяно

Нова угода фактично знаменує повернення Джона Гальяно у велику моду після паузи, що тривала з часу його відходу з Maison Margiela у 2024 році.

Тоді його останній показ Artisanal для бренду став однією з найгучніших і найобговорюваніших подій у світі моди.

До Margiela дизайнер багато років очолював Christian Dior, де працював із 1997 по 2011 рік.

У січні цього року Гальяно також з’явився на дебютному haute couture-показі Джонатана Андерсона для Dior, що ще більше підігріло інтерес до його можливого повернення.

Сам дизайнер розповів, що останні два роки стали для нього часом переосмислення.

Він дистанціювався від звичного ритму fashion-індустрії, багато часу проводив у музеях і на природі та намагався знову відчути інтуїцію, не прив’язану до постійного тиску індустрії.

Водночас із січня він уже таємно працює в ательє поблизу Парижа над новими речами.

Поки що деталей про майбутню лінійку небагато, однак Гальяно вже дав зрозуміти, що нові речі будуть побудовані на грі форми та пропорцій і не вкладатимуться у звичні рамки сезонності чи гендеру.

Для нього це ще й творчий експеримент - не просто нова робота, а спосіб показати моду ширшій аудиторії через величезну платформу Zara.

Дизайнер також наголосив, що його приваблює саме ідея переосмислення вже існуючого матеріалу.

Він називає такий підхід позитивним і стійким із творчого погляду, що особливо важливо для нього зараз.

Першу колекцію Джона Гальяно для Zara презентують у вересні 2026 року.

Таким чином для дизайнера починається новий етап кар’єри, який він сам уже називає потенційно одним із найцікавіших у своєму житті.