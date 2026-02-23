Кейт Міддлтон затьмарила всіх цією зачіскою: як зробити хвилі і яка помилка все зіпсує

Кейт Міддлтон з’явилася на BAFTA 2026 у розкішному образі, який одразу привернув увагу фотографів і глядачів. Особливо виділялася її зачіска - великі, гладкі хвилі виглядали дорого і природно. І хоча створити таку укладку можливо, одна помилка зіпсує весь ефект.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Більше цікавого: Ці сережки роблять "луки" Кейт Міддлтон бездоганними
Хвилі, з якими Кейт Міддлтон вийшла на BAFTA 2026, - це приклад "дорогої" укладки, яка виглядає об’ємно, гладко і природно. Насправді повторити її не так складно, але більшість жінок роблять одну критичну помилку, що зіпсує весь результат.
Головна помилка - починати накручувати пасмо занадто близько до кореня.
Коли плойку ставлять біля самої голови, виникає залом і різкий "злам" хвилі. Верхня частина стає ламаною, важкою і візуально дешево виглядає. Укладка перестає бути гладкою та "королівською", а набуває ефекту надто тугих локонів, які старять.
У Кейт хвилі створені абсолютно інакше - і саме це робить їх такими дорогими.
1. Підготовка волосся
На вимите підсушене волосся нанесіть термозахист і легкий крем для гладкості.
Об’єм у кореня робиться феном і брашингом, а не плойкою - це ключ.
2. Завжди розділяйте волосся на великі секції
Тонкі пасма створюють дрібну "дискотечну" хвилю.
Кейт має великі, розкішні хвилі - тому секції широкі, близько 4-5 см.
3. Накручувати потрібно НЕ з кореня
Це основа її зачіски.
Плойку ставлять нижче скронь, залишаючи верхню частину гладкою.
Пасмо обкручується навколо великої плойки або стайлера, але без підйому кореня.
4. Тримайте плойку вертикально
Це дає м’яку хвилю і плавний вигин, а не чіткий "бублик".
5. Дайте хвилям "відлежатися"
Після зняття з плойки не чіпайте волосся 5-7 хвилин.
Коли хвиля охолоне, тільки тоді розчісуйте гребінцем із рідкими зубцями.
6. М’які кінчики
Кінчики у Кейт майже прямі - це виглядає сучасно й дорого.
Не підкручуйте їх, просто злегка підтягніть брашингом або залиште природними.
7. Закріплення
Використовуйте легкий лак або крем для текстури.
Ніякого жорсткого фіксатора - він "вбиває" об’єм і рух хвилі.
Якщо накрутити пасмо занадто високо:
У Кейт хвиля починається плавно, під власною вагою - саме це створює той самий ефект дорогої, королівської укладки.
Вас також може зацікавити