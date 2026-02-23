Кейт Миддлтон затмила всех этой прической: как сделать волны и какая ошибка все испортит

Как повторить волны Кейт Миддлтон и какую ошибку допускают 90% женщин

Волны, с которыми Кейт Миддлтон вышла на BAFTA 2026, - это пример "дорогой" укладки, которая выглядит объемно, гладко и естественно. На самом деле повторить ее не так сложно, но большинство женщин совершают одну критическую ошибку, которая испортит весь результат.

Главная ошибка - начинать накручивать прядь слишком близко к корню.

Когда плойку ставят у самой головы, возникает залом и резкий "излом" волны. Верхняя часть становится ломаной, тяжелой и визуально дешево выглядит. Укладка перестает быть гладкой и "королевской", а приобретает эффект слишком тугих локонов, которые старят.

У Кейт волны созданы совершенно иначе - и именно это делает их такими дорогими.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на BAFTA 2026 в Лондоне (фото: Getty Images)

Как повторить укладку Кейт: пошаговая инструкция

1. Подготовка волос

На вымытые подсушенные волосы нанесите термозащиту и легкий крем для гладкости.

Объем у корня делается феном и брашингом, а не плойкой - это ключ.

2. Всегда разделяйте волосы на крупные секции

Тонкие пряди создают мелкую "дискотечную" волну.

Кейт имеет крупные, роскошные волны - поэтому секции широкие, около 4-5 см.

3. Накручивать нужно не с корня

Это основа ее прически.

Плойку ставят ниже висков, оставляя верхнюю часть гладкой.

Прядь обкручивается вокруг большой плойки или стайлера, но без подъема корня.

Как сделать прическу как у Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

4. Держите плойку вертикально

Это дает мягкую волну и плавный изгиб, а не четкий "бублик".

5. Дайте волнам "отлежаться"

После снятия с плойки не трогайте волосы 5-7 минут.

Когда волна остынет, только тогда расчесывайте расческой с редкими зубцами.

6. Мягкие кончики

Кончики у Кейт почти прямые - это выглядит современно и дорого.

Не подкручивайте их, просто слегка подтяните брашингом или оставьте естественными.

7. Закрепление

Используйте легкий лак или крем для текстуры.

Никакого жесткого фиксатора - он "убивает" объем и движение волны.

Как сделать прическу как у Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Почему ошибка с корнями так критична

Если накрутить прядь слишком высоко:

волна станет короче и "ломкой"

объем уйдет вниз

волосы потеряют блеск

укладка будет иметь эффект "пережженного локона"

лицо визуально утяжелится.

У Кейт волна начинается плавно, под собственным весом - именно это создает тот самый эффект дорогой, королевской укладки.