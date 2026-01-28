Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике с новой прической
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на публике, привлекая внимание не только своим выходом, но и заметными изменениями во внешности. Во время недавних мероприятий она продемонстрировала сразу два разных образа и необычную для себя прическу.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Первый образ: элегантность и сдержанная классика
Во время одного из официальных мероприятий Кейт Миддлтон предстала во взвешенном образе, который сочетает королевскую элегантность с практичностью.
Она выбрала приталенный жакет с принтом "елочка" в коричнево-бежевой гамме. Такой крой подчеркнул фигуру принцессы и добавил образу структурированности.
Под жакет Кейт надела гольф-водолазку насыщенного шоколадного оттенка, который гармонично дополнил общую цветовую палитру.
Стильный образ Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Нижнюю часть "лука" составили широкие брюки-палаццо теплого кирпично-коричневого цвета с высокой посадкой. Этот фасон не только соответствует актуальным модным тенденциям, но и визуально удлиняет силуэт.
Прическа в этом образе осталась верной фирменному стилю принцессы - мягкие объемные локоны с пробором набок.
Образ дополнили лаконичные серьги и знаменитое помолвочное кольцо с сапфиром, которое Кейт традиционно надевает на официальные встречи.
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Второй образ: неожиданная коса и спортивный стиль
Гораздо больше внимания привлек другой выход принцессы, который состоялся 27 января 2026 года во время визита в северную Англию. Здесь Кейт Миддлтон удивила публику необычной для себя прической - аккуратной косой, перекинутой через плечо.
Интересно, что смена образа произошла буквально "на ходу". На первой встрече в службе терапии детских травм Кэтрин появилась с распущенными волосами и классическими локонами.
А уже во время прогулки с благотворительной организацией Mind Over Mountains она вышла к людям с косой, дополнив ее кепкой Baker Boy hat.
Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Новую прическу принцесса сочетала с более спортивным и практичным нарядом: оливковой курткой, джинсами скинни и удобными ботинками для ходьбы. Такой образ выглядел непринужденнее и современнее, чем привычные официальные "луки" Кейт.
Вас также может заинтересовать
- Кейт Миддлтон показала стильный образ в пальто в клетку
- Модный выход Кейт Миддлтон в трендовом цвете бургунди
- 5 стильных трюков Кейт Миддлтон, которые доступны каждой украинке.