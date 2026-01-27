Як виглядають наймодніші джинси цієї зими: приклади від Раміни та дружини Мірошниченка

Який "лук" вибрала Раміна

Журналістка та блогерка Раміна обрала джинси вільного крою сірого кольору, що повністю відповідають актуальному тренду на оверсайз.

Широкий фасон не лише забезпечує комфорт, а й додає образу сучасності та невимушеності. Інфлюенсерка поєднала джинси з затишним худі у спортивному стилі, створивши ідеальний "лук" для міського життя.

Раміна (скриншот)

Зазначимо, щоб образ із широкими джинсами не виглядав недбалим, варто додавати елементи з чіткими лініями - наприклад, структуровану сумку, жакет або взуття на підборах.

Такі деталі формують вертикальні лінії та візуально витягують силует, роблячи його більш пропорційним і охайним.

Раміна показала модні джинси (скриншот)

Який образ вибрала Інна Мірошниченко

Дружина відомого телеведучого Тимура Мірошниченка, адвокатка і блогерка Інна Мірошниченко обрала світлий денім класичного прямого крою. Вона доповнила джинси шкіряним ременем середньої ширини, що дозволяє підкреслити талію.

Інна Мірошниченко задає тренди (скриншот)

Верх образу - об’ємний світлий светр - створює м’який і свіжий вигляд. Слід зазначити, що світлі кольори біля обличчя підкреслюють його та освіжають образ.

Комбінація прямого крою джинсів і об’ємного верху виглядає гармонійно, сучасно і підходить для щоденних справ.

Дружина Мірошниченка показала джинси (скриншот)

Лайфхаки для повторення образів

Щоб відтворити "луки" Раміни та Інни Мірошниченко, радимо кілька простих правил:

форма: джинси зі щільної тканини допомагають зберегти контур силуету та виглядають охайно навіть при активному русі;

джинси зі щільної тканини допомагають зберегти контур силуету та виглядають охайно навіть при активному русі; взуття підбирайте з урахуванням ліній: широкі джинси, як у Раміни, гармонійно поєднуються як із кросівками, так і з підборами, щоб створити витягнутий силует.

широкі джинси, як у Раміни, гармонійно поєднуються як із кросівками, так і з підборами, щоб створити витягнутий силует. акценти та аксесуари: ремінь середньої ширини або сумка зі структурованими лініями допомагають підкреслити пропорції та роблять образ більш продуманим.

Обидві інфлюенсерки доводять: джинси можуть бути не лише комфортними, а й стильними.

Правильний фасон, грамотно підібраний верх і аксесуари перетворюють базові речі на модний, сучасний і практичний "лук", який легко адаптувати під повсякденне життя.