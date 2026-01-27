Как выглядят самые модные джинсы этой зимы: примеры от Рамины и жены Мирошниченко

Какой "лук" выбрала Рамина

Журналистка и блогерша Рамина выбрала джинсы свободного кроя серого цвета, которые полностью соответствуют актуальному тренду на оверсайз.

Широкий фасон не только обеспечивает комфорт, но и добавляет образу современности и непринужденности. Инфлюенсерка соединила джинсы с уютным худи в спортивном стиле, создав идеальный "лук" для городской жизни.

Рамина (скриншот)

Отметим, чтобы образ с широкими джинсами не выглядел небрежным, стоит добавлять элементы с четкими линиями - например, структурированную сумку, жакет или обувь на каблуках.

Такие детали формируют вертикальные линии и визуально вытягивают силуэт, делая его более пропорциональным и аккуратным.

Рамина показала модные джинсы (скриншот)

Какой образ выбрала Инна Мирошниченко

Жена известного телеведущего Тимура Мирошниченко, адвокат и блогер Инна Мирошниченко выбрала светлый деним классического прямого кроя. Она дополнила джинсы кожаным ремнем средней ширины, позволяющим подчеркнуть талию.

Инна Мирошниченко задает тренды (скриншот)

Верх образа - объемный светлый свитер. Следует отметить, что светлые цвета у лица подчеркивают его и освежают образ.

Комбинация прямого кроя джинсов и объемного верха выглядит гармонично, современно и подходит для ежедневных дел.

Жена Мирошниченко показала джинсы (скриншот)

Лайфхаки для повторения образов

Чтобы воспроизвести "луки" Рамины и Инны Мирошниченко, советуем несколько простых правил:

форма: джинсы из плотной ткани помогают сохранить контур силуэта и выглядят опрятно даже при активном движении;

джинсы из плотной ткани помогают сохранить контур силуэта и выглядят опрятно даже при активном движении; обувь подбирайте с учетом линий: широкие джинсы, как у Рамины, гармонично сочетаются как с кроссовками, так и с каблуками, чтобы создать вытянутый силуэт.

широкие джинсы, как у Рамины, гармонично сочетаются как с кроссовками, так и с каблуками, чтобы создать вытянутый силуэт. акценты и аксессуары: ремень средней ширины или сумка со структурированными линиями помогают подчеркнуть пропорции и делают образ более продуманным.

Обе инфлюенсерки доказывают: джинсы могут быть не только комфортными, но и стильными.

Правильный фасон, грамотно подобранный верх и аксессуары превращают базовые вещи в модный, современный и практичный "лук", который легко адаптировать под повседневную жизнь.