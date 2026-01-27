Как выглядят самые модные джинсы этой зимы: примеры от Рамины и жены Мирошниченко

Рамина и Инна Мирошниченко показали, как джинсы можно носить стильно и современно. Они продемонстрировали комбинации фасонов, свитеров и аксессуаров для удобного и опрятного повседневного образа.
Подробнее об этом читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Журналистка и блогерша Рамина выбрала джинсы свободного кроя серого цвета, которые полностью соответствуют актуальному тренду на оверсайз.
Широкий фасон не только обеспечивает комфорт, но и добавляет образу современности и непринужденности. Инфлюенсерка соединила джинсы с уютным худи в спортивном стиле, создав идеальный "лук" для городской жизни.
Отметим, чтобы образ с широкими джинсами не выглядел небрежным, стоит добавлять элементы с четкими линиями - например, структурированную сумку, жакет или обувь на каблуках.
Такие детали формируют вертикальные линии и визуально вытягивают силуэт, делая его более пропорциональным и аккуратным.
Жена известного телеведущего Тимура Мирошниченко, адвокат и блогер Инна Мирошниченко выбрала светлый деним классического прямого кроя. Она дополнила джинсы кожаным ремнем средней ширины, позволяющим подчеркнуть талию.
Верх образа - объемный светлый свитер. Следует отметить, что светлые цвета у лица подчеркивают его и освежают образ.
Комбинация прямого кроя джинсов и объемного верха выглядит гармонично, современно и подходит для ежедневных дел.
Лайфхаки для повторения образов
Чтобы воспроизвести "луки" Рамины и Инны Мирошниченко, советуем несколько простых правил:
Обе инфлюенсерки доказывают: джинсы могут быть не только комфортными, но и стильными.
Правильный фасон, грамотно подобранный верх и аксессуары превращают базовые вещи в модный, современный и практичный "лук", который легко адаптировать под повседневную жизнь.
Вас также может заинтересовать