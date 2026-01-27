ua en ru
Як виглядають наймодніші джинси цієї зими: приклади від Раміни та дружини Мірошниченка

Вівторок 27 січня 2026 12:37
Як виглядають наймодніші джинси цієї зими: приклади від Раміни та дружини Мірошниченка Раміна та Інна Мірошниченко показали джинси (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Раміна та Інна Мірошниченко показали, як джинси можна носити стильно і сучасно. Вони продемонстрували комбінації фасонів, светрів і аксесуарів для зручного та охайного повсякденного образу.

Детальніше про це читайте в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Раміна

Журналістка та блогерка Раміна обрала джинси вільного крою сірого кольору, що повністю відповідають актуальному тренду на оверсайз.

Широкий фасон не лише забезпечує комфорт, а й додає образу сучасності та невимушеності. Інфлюенсерка поєднала джинси з затишним худі у спортивному стилі, створивши ідеальний "лук" для міського життя.

Як виглядають наймодніші джинси цієї зими: приклади від Раміни та дружини МірошниченкаРаміна (скриншот)

Зазначимо, щоб образ із широкими джинсами не виглядав недбалим, варто додавати елементи з чіткими лініями - наприклад, структуровану сумку, жакет або взуття на підборах.

Такі деталі формують вертикальні лінії та візуально витягують силует, роблячи його більш пропорційним і охайним.

Як виглядають наймодніші джинси цієї зими: приклади від Раміни та дружини МірошниченкаРаміна показала модні джинси (скриншот)

Який образ вибрала Інна Мірошниченко

Дружина відомого телеведучого Тимура Мірошниченка, адвокатка і блогерка Інна Мірошниченко обрала світлий денім класичного прямого крою. Вона доповнила джинси шкіряним ременем середньої ширини, що дозволяє підкреслити талію.

Як виглядають наймодніші джинси цієї зими: приклади від Раміни та дружини МірошниченкаІнна Мірошниченко задає тренди (скриншот)

Верх образу - об’ємний світлий светр - створює м’який і свіжий вигляд. Слід зазначити, що світлі кольори біля обличчя підкреслюють його та освіжають образ.

Комбінація прямого крою джинсів і об’ємного верху виглядає гармонійно, сучасно і підходить для щоденних справ.

Як виглядають наймодніші джинси цієї зими: приклади від Раміни та дружини МірошниченкаДружина Мірошниченка показала джинси (скриншот)

Лайфхаки для повторення образів

Щоб відтворити "луки" Раміни та Інни Мірошниченко, радимо кілька простих правил:

  • форма: джинси зі щільної тканини допомагають зберегти контур силуету та виглядають охайно навіть при активному русі;
  • взуття підбирайте з урахуванням ліній: широкі джинси, як у Раміни, гармонійно поєднуються як із кросівками, так і з підборами, щоб створити витягнутий силует.
  • акценти та аксесуари: ремінь середньої ширини або сумка зі структурованими лініями допомагають підкреслити пропорції та роблять образ більш продуманим.

Обидві інфлюенсерки доводять: джинси можуть бути не лише комфортними, а й стильними.

Правильний фасон, грамотно підібраний верх і аксесуари перетворюють базові речі на модний, сучасний і практичний "лук", який легко адаптувати під повсякденне життя.

