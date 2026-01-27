ua en ru
Вт, 27 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Как выглядят самые модные джинсы этой зимы: примеры от Рамины и жены Мирошниченко

Вторник 27 января 2026 12:37
UA EN RU
Как выглядят самые модные джинсы этой зимы: примеры от Рамины и жены Мирошниченко Рамина и Инна Мирошниченко показали джинсы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Рамина и Инна Мирошниченко показали, как джинсы можно носить стильно и современно. Они продемонстрировали комбинации фасонов, свитеров и аксессуаров для удобного и опрятного повседневного образа.

Подробнее об этом читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Рамина

Журналистка и блогерша Рамина выбрала джинсы свободного кроя серого цвета, которые полностью соответствуют актуальному тренду на оверсайз.

Широкий фасон не только обеспечивает комфорт, но и добавляет образу современности и непринужденности. Инфлюенсерка соединила джинсы с уютным худи в спортивном стиле, создав идеальный "лук" для городской жизни.

Как выглядят самые модные джинсы этой зимы: примеры от Рамины и жены МирошниченкоРамина (скриншот)

Отметим, чтобы образ с широкими джинсами не выглядел небрежным, стоит добавлять элементы с четкими линиями - например, структурированную сумку, жакет или обувь на каблуках.

Такие детали формируют вертикальные линии и визуально вытягивают силуэт, делая его более пропорциональным и аккуратным.

Как выглядят самые модные джинсы этой зимы: примеры от Рамины и жены МирошниченкоРамина показала модные джинсы (скриншот)

Какой образ выбрала Инна Мирошниченко

Жена известного телеведущего Тимура Мирошниченко, адвокат и блогер Инна Мирошниченко выбрала светлый деним классического прямого кроя. Она дополнила джинсы кожаным ремнем средней ширины, позволяющим подчеркнуть талию.

Как выглядят самые модные джинсы этой зимы: примеры от Рамины и жены МирошниченкоИнна Мирошниченко задает тренды (скриншот)

Верх образа - объемный светлый свитер. Следует отметить, что светлые цвета у лица подчеркивают его и освежают образ.

Комбинация прямого кроя джинсов и объемного верха выглядит гармонично, современно и подходит для ежедневных дел.

Как выглядят самые модные джинсы этой зимы: примеры от Рамины и жены МирошниченкоЖена Мирошниченко показала джинсы (скриншот)

Лайфхаки для повторения образов

Чтобы воспроизвести "луки" Рамины и Инны Мирошниченко, советуем несколько простых правил:

  • форма: джинсы из плотной ткани помогают сохранить контур силуэта и выглядят опрятно даже при активном движении;
  • обувь подбирайте с учетом линий: широкие джинсы, как у Рамины, гармонично сочетаются как с кроссовками, так и с каблуками, чтобы создать вытянутый силуэт.
  • акценты и аксессуары: ремень средней ширины или сумка со структурированными линиями помогают подчеркнуть пропорции и делают образ более продуманным.

Обе инфлюенсерки доказывают: джинсы могут быть не только комфортными, но и стильными.

Правильный фасон, грамотно подобранный верх и аксессуары превращают базовые вещи в модный, современный и практичный "лук", который легко адаптировать под повседневную жизнь.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Разбитый дом в центре Одессы, под завалами ищут людей: все о массированном ударе РФ
Разбитый дом в центре Одессы, под завалами ищут людей: все о массированном ударе РФ
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин