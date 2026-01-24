Як створити образ у стилі вестерн: модний приклад від колишньої Розового

Основа образу - класична вестерн-естетика

Головним акцентом "луку" стали світло-бежеві чоботи-"козаки" з характерним загостреним носком та скошеним підбором.

Вони декоровані вишивкою в тон і ремінцями з металевою фурнітурою - деталями, які традиційно асоціюються з ковбойським стилем. Саме взуття задає настрій усьому образу, роблячи його впізнаваним і стилістично чітким.

Доповнює вестерн-напрям коричневий фетровий капелюх із широкими полями. Такий аксесуар додає образу автентичності та завершеності, водночас залишаючись актуальним трендом останніх сезонів.

Ольга Мерзлікіна (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Сучасна стилізація: комфорт і оверсайз

Щоб уникнути ефекту костюма, Ольга зробила ставку на сучасні силуети. Об’ємна фланелева сорочка в сіро-чорну клітинку додає образу розслабленості та відповідає тренду на багатошаровість.

Oversize-крій пом’якшує ковбойську жорсткість і робить "лук" доречним для міського середовища.

Світло-сині джинси вільного крою, заправлені в чоботи, формують характерний для стилю вестерн силует.

Водночас такий прийом залишається зручним і практичним для повсякденного носіння, що особливо цінують прихильники комфортної моди.

Мерзлікіна показала модний образ (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Загальне враження і колірна гама

Образ виглядає збалансованим завдяки поєднанню грубих фактур і спокійної, природної палітри. Бежеві, коричневі, сірі та сині відтінки гармонійно доповнюють один одного, не перевантажуючи стилізацію.

Куди можна піти в такому образі

Такий вестерн-образ легко адаптується до різних життєвих ситуацій і не виглядає надто тематично. Його доречно обрати для прогулянок містом, зустрічей із друзями або походу в кав’ярню - oversize-сорочка та зручні джинси забезпечують комфорт на цілий день.

Образ також підійде для поїздок за місто чи подорожей, зокрема для заміського відпочинку або фотопрогулянок, де ковбойська естетика виглядає особливо органічно.

Крім того, він стане вдалим вибором для неформальних заходів, фестивалів або творчих подій, де цінується індивідуальний стиль і свобода самовираження.

Мерзлікіна продемонструвала "лук", який легко повторити (фото: instagram.com/oliamerzlikina)