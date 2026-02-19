UA

Як повторити стиль онучки Ротару: цей жакет миттєво змінює "лук"

Онука Ротару Софія Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Катерина Собкова

Онучка легендарної співачки Софії Ротару, модель Софія Євдокименко, показала трендовий жакет весни 2026 у наполеонівському стилі. Декоративні застібки та відтінок роблять образ елегантним.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Більше цікавого: Три кольори, які миттєво зроблять будь-який образ розкішним

Наполеонівський стиль у сучасному гардеробі

Софія обрала жакет у молочному відтінку з характерним коміром-стійкою та чітким лаконічним кроєм.

Цей крій підкреслює плечі та додає силуету аристократичності, нагадуючи військові мундіри минулих епох, що стали модним трендом у сезоні весна-2026.

Особливу увагу привертають масивні декоративні застібки з темного бісеру або каміння, які служать акцентом та відразу перетворюють базовий образ на стильний statement.

Такий декор робить жакет універсальним для вечірніх виходів і денних прогулянок, додаючи образу благородної строгості.

Онучка Ротару (скриншот)

Стилізація від моделі

Складний верхній одяг Софія вдало збалансувала базовими речами: під жакет вона одягла класичну чорну водолазку та доповнила образ витонченим сріблястим ланцюжком із підвіскою, а також базовими синіми джинсами.

Завдяки цьому увага залишилася на деталях жакета, а силует виглядає сучасно та гармонійно.

Beauty-образ моделі відзначається природністю: розпущене волосся з легким об’ємом і стриманий макіяж у теплих персикових тонах підкреслили аристократичну зовнішність Софії, не перевантажуючи загальний вигляд.

Онука Софії Ротару задає тренди (скриншот)

Чим доповнити образ, як у Софії

  • Нижній шар: класична водолазка або базова футболка пастельних тонів - для акценту на жакеті.
  • Аксесуари: мінімалістичні ланцюжки, невеликі сережки або браслети з металевим блиском, що підкреслюють декоративні застібки.
  • Штани чи спідниці: вузькі брюки чорного або темно-синього кольору, спідниці-олівці або міні зі стриманими принтами.
  • Взуття: класичні лодочки або чоботи-козаки, які додають силуету елегантності.
  • Сумки: невелика сумка або клатч у нейтральних відтінках, щоб не відволікати увагу від жакета.

Інвестиція у гардероб

Такий жакет - універсальна інвестиція у весняний гардероб. Він виглядає одночасно суворо та жіночно, дозволяючи створювати як повсякденні, так і урочисті образи.

Стилісти відзначають, що подібні речі з чітким кроєм та акцентним декором залишаються актуальними протягом кількох сезонів, тому можуть служити базою для багатьох "луків".

Онучка Ротару показала тренд весни 2026 (скриншот)

