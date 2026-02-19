Как повторить стиль внучки Ротару: этот жакет мгновенно меняет "лук"

Наполеоновский стиль в современном гардеробе

София выбрала жакет в молочном оттенке с характерным воротником-стойкой и четким лаконичным кроем.

Этот крой подчеркивает плечи и добавляет силуэту аристократичности, напоминая военные мундиры прошлых эпох, которые стали модным трендом в сезоне весна-2026.

Особое внимание привлекают массивные декоративные застежки из темного бисера или камней, которые служат акцентом и сразу превращают базовый образ в стильный statement.

Такой декор делает жакет универсальным для вечерних выходов и дневных прогулок, добавляя образу благородной строгости.

Внучка Ротару (скриншот)

Стилизация от модели

Сложную верхнюю одежду София удачно сбалансировала базовыми вещами: под жакет она надела классическую черную водолазку и дополнила образ изящной серебристой цепочкой с подвеской, а также базовыми синими джинсами.

Благодаря этому внимание осталось на деталях жакета, а силуэт выглядит современно и гармонично.

Beauty-образ модели отличается естественностью: распущенные волосы с легким объемом и сдержанный макияж в теплых персиковых тонах подчеркнули аристократичную внешность Софии, не перегружая общий вид.

Внучка Софии Ротару задает тренды (скриншот)

Чем дополнить образ, как у Софии

Нижний слой : классическая водолазка или базовая футболка пастельных тонов - для акцента на жакете.

: классическая водолазка или базовая футболка пастельных тонов - для акцента на жакете. Аксессуары : минималистичные цепочки, небольшие серьги или браслеты с металлическим блеском, подчеркивающие декоративные застежки.

: минималистичные цепочки, небольшие серьги или браслеты с металлическим блеском, подчеркивающие декоративные застежки. Брюки или юбки : узкие брюки черного или темно-синего цвета, юбки-карандаши или мини со сдержанными принтами.

: узкие брюки черного или темно-синего цвета, юбки-карандаши или мини со сдержанными принтами. Обувь : классические лодочки или сапоги-казаки, которые добавляют силуэту элегантности.

: классические лодочки или сапоги-казаки, которые добавляют силуэту элегантности. Сумки: небольшая сумка или клатч в нейтральных оттенках, чтобы не отвлекать внимание от жакета.

Инвестиция в гардероб

Такой жакет - универсальная инвестиция в весенний гардероб. Он выглядит одновременно строго и женственно, позволяя создавать как повседневные, так и торжественные образы.

Стилисты отмечают, что подобные вещи с четким кроем и акцентным декором остаются актуальными на протяжении нескольких сезонов, поэтому могут служить базой для многих "луков".

Внучка Ротару показала тренд весны 2026 (скриншот)