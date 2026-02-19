Как повторить стиль внучки Ротару: этот жакет мгновенно меняет "лук"

Внучка легендарной певицы Софии Ротару, модель София Евдокименко, показала трендовый жакет весны 2026 в наполеоновском стиле. Декоративные застежки и оттенок делают образ элегантным.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Наполеоновский стиль в современном гардеробе
София выбрала жакет в молочном оттенке с характерным воротником-стойкой и четким лаконичным кроем.
Этот крой подчеркивает плечи и добавляет силуэту аристократичности, напоминая военные мундиры прошлых эпох, которые стали модным трендом в сезоне весна-2026.
Особое внимание привлекают массивные декоративные застежки из темного бисера или камней, которые служат акцентом и сразу превращают базовый образ в стильный statement.
Такой декор делает жакет универсальным для вечерних выходов и дневных прогулок, добавляя образу благородной строгости.
Стилизация от модели
Сложную верхнюю одежду София удачно сбалансировала базовыми вещами: под жакет она надела классическую черную водолазку и дополнила образ изящной серебристой цепочкой с подвеской, а также базовыми синими джинсами.
Благодаря этому внимание осталось на деталях жакета, а силуэт выглядит современно и гармонично.
Beauty-образ модели отличается естественностью: распущенные волосы с легким объемом и сдержанный макияж в теплых персиковых тонах подчеркнули аристократичную внешность Софии, не перегружая общий вид.
Чем дополнить образ, как у Софии
Инвестиция в гардероб
Такой жакет - универсальная инвестиция в весенний гардероб. Он выглядит одновременно строго и женственно, позволяя создавать как повседневные, так и торжественные образы.
Стилисты отмечают, что подобные вещи с четким кроем и акцентным декором остаются актуальными на протяжении нескольких сезонов, поэтому могут служить базой для многих "луков".
