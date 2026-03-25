Як повторити стиль Кузнєцової без зайвих витрат: ці "шкірянки" підійдуть до всього

Які куртки вибрала Кузнєцова

Вінтажна байкерська косуха

Перший образ - класична байкерська куртка з ефектом потертостей та зістареної шкіри. Така модель виглядає так, ніби має власну історію, що додає їй особливого характеру. Вільний крій, масивна фурнітура та акцент на деталях роблять її яскравим елементом будь-якого образу.

Акторка поєднала куртку з базовим сірим худі, створивши комфортний міський "лук". Такий варіант ідеально підійде для щоденних прогулянок або неформальних зустрічей, коли хочеться виглядати стильно без зайвих зусиль.

Катерина Кузнєцова (фото: instagram.com/katykino)

Білосніжна "шкірянка"

Другий варіант - мінімалістична куртка у білому кольорі. Вона виглядає значно елегантніше за класичні темні моделі та додає образу легкості й свіжості. Саме світла шкіра стає одним із ключових трендів весни 2026 року.

Кузнєцова стилізує таку куртку з прямими джинсами темно-сірого відтінку та білими кедами. У результаті виходить гармонійний образ у стилі casual chic, де поєднуються простота, комфорт і витонченість.

Кузнєцова показала модні куртки на весну (фото: instagram.com/katykino)

Шкіряний бомбер у трендовому кольорі

Третій образ - шкіряний бомбер у приглушеному зелено-блакитному відтінку. Такий колір є свіжою альтернативою класичному чорному і чудово вписується у весняну палітру.

Модель має об’ємний силует, великі кишені та декоративні елементи у вигляді кнопок. Вона дозволяє створювати багатошарові образи, додаючи під низ світшоти або лонгсліви. Це універсальне рішення для тих, хто хоче виглядати сучасно, але не відмовлятися від практичності.

Як повторити "лук" Кузнєцової (фото: instagram.com/katykino)

Як обрати ідеальну шкіряну куртку

Стилісти радять звертати увагу не лише на фасон, а й на посадку та фактуру матеріалу. Оверсайз-силуети залишаються актуальними, адже вони додають образу легкості та сучасності.

Важливо також експериментувати з поєднаннями - груба шкіра чудово виглядає з м’яким трикотажем або денімом.

Окрему увагу варто приділити кольорам. Окрім класичних чорних моделей, цієї весни актуальними є світлі відтінки та складні пастельні тони. Вони дозволяють створювати більш свіжі й легкі образи, які виглядають доречно як у місті, так і під час відпочинку.