Як одягається Надя Матвєєва взимку: стильні образи без помилок

Взимку стиль легко зіпсувати зайвими деталями або незручним одягом, але відома телеведуча Надія Матвєєва показує інший підхід. Вона вибирає образи, у яких комфорт поєднується з елегантністю, а тренди - з практичністю.
Білосніжна екошуба teddy
На одному з фото Надія Матвєєва позує на тлі засніженого пейзажу в об’ємній білосніжній шубі з фактурного штучного хутра.
Такий верхній одяг уже кілька сезонів поспіль утримує лідерські позиції, а взимку 2026 року остаточно закріплюється як мастхев гардероба.
Зазначимо, шуби зі штучного хутра та екоматеріалів не лише відповідають світовому тренду на усвідомлене споживання, а й дозволяють створювати стильні образи без компромісів щодо тепла.
Світлий відтінок у поєднанні з в’язаною шапкою в тон формує монохромний ансамбль, який виглядає стримано, дорого і водночас дуже затишно.
Такий вибір ідеально підійде тим, хто цінує комфорт, але не готовий жертвувати стилем навіть у морозну погоду.
Стьобана куртка у пісочних тонах
Другий повсякденний образ телеведучої не менш трендовий. Для міських буднів Матвєєва обрала стьобану куртку в теплому пісочному відтінку.
Стьобана фактура у вигляді ромбів залишається класикою, однак у сезоні зима-2026 вона отримує нове звучання завдяки поєднанню з природною палітрою кольорів.
Особливу увагу привертають деталі: високий комір і бежевий гольф під курткою створюють ефект багатошаровості, що є одним із ключових прийомів стилізації цього сезону.
Теплий відтінок кемел експерти називають одним із найбільш універсальних у зимовій палітрі 2026 року - він легко комбінується з базовими речами та підходить як для ділових, так і для casual-образів.
Образи Надії Матвєєвої наочно демонструють декілька важливих принципів, на які варто орієнтуватися цієї зими.
По-перше, акцент на природних кольорах: світлі, бежеві, а також глибокі відтінки коричневого допомагають створити благородний і сучасний вигляд.
По-друге, фактурність - поєднання об’ємного хутра з гладким трикотажем або стьобаних матеріалів з м’якими базовими речами робить образ більш цікавим і динамічним.
І, нарешті, комфорт: трендовий одяг 2026 року - це зручний крій, який не обмежує рухів і надійно захищає від холоду.
