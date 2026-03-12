Як носити лофери, щоб навіть простий образ виглядав дорого: секрет Христини Горняк

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк показала, як правильно поєднувати лофери з базовим гардеробом, щоб навіть прості комплекти виглядали стильно та дорого.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Ключова особливість образу - контраст матеріалів. Верх складає об’ємна сорочка з щільного темного деніму oversize-крою. Вона виглядає розслаблено, трохи грубо і чудово балансує відверту довжину низу.
Низ - біла мініспідниця з об’ємним квітковим мереживом, що додає романтичності та легкості. Поєднання "денім + мереживо" вже кілька сезонів залишається класикою, яка завжди виглядає свіжо навесні.
Такий контраст робить образ водночас динамічним та жіночним, а кожен елемент підкреслює індивідуальність Христини.
Справжній герой цього "луку" - лофери. Модель на масивній, але стриманій підошві з фірмовою металевою пряжкою "приземлює" легку спідницю, роблячи наряд придатним і для вечірки, і для щоденного міського ритму.
Лофери не лише додають статусності, а й роблять образ завершеним, підкреслюючи smart-casual концепцію. Вони універсальні: одна пара підходить і для офісу, і для прогулянки, і для побачення, що робить їх must-have цієї весни.
Яскравий акцент образу - високі рожеві шкарпетки кольору фуксії. Це сміливе рішення на піку популярності, яке розбиває монохромність нижньої частини і привертає увагу до ніг.
Такий хід додає стилю іронії та fashion-наглості, перетворюючи простий smart-casual лук на продуманий стейтмент.
Велика сумка у глибокому синьому або чорному кольорі, підтримує колір сорочки та додає ділових ноток.
Вузькі сонцезахисні окуляри в темній оправі підкреслюють загадковість обличчя, а пряме доглянуте волосся з рівним проділом відповідає естетиці quiet luxury, де доглянутість є головною прикрасою.
Образ Христини Горняк демонструє, як правильно грати контрастами та деталями: маскулінна основа, жіночні фактури та яскраві акценти створюють стильний та сучасний smart-casual "лук", який можна повторити у своєму гардеробі.
Лофери у цьому сеті - справжній рятівник, який врятує будь-який весняний лук, додаючи йому і елегантності, і статусності.
