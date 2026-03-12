Как носить лоферы, чтобы даже простой образ выглядел дорого: секрет Кристины Горняк

Игра фактур

Ключевая особенность образа - контраст материалов. Верх составляет объемная рубашка из плотного темного денима oversize-кроя. Она выглядит расслабленно, немного грубо и отлично балансирует откровенную длину низа.

Низ - белая мини-юбка с объемным цветочным кружевом, добавляющим романтичности и легкости. Сочетание "деним + кружево" уже несколько сезонов остается классикой, которая всегда выглядит свежо весной.

Такой контраст делает образ одновременно динамичным и женственным, а каждый элемент подчеркивает индивидуальность Кристины.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Обувь - классические лоферы

Настоящий герой этого "лука" - лоферы. Модель на массивной, но сдержанной подошве с фирменной металлической пряжкой "приземляет" легкую юбку, делая наряд подходящим и для вечеринки, и для ежедневного городского ритма.

Лоферы не только добавляют статусности, но и делают образ завершенным, подчеркивая smart-casual концепцию. Они универсальны: одна пара подходит и для офиса, и для прогулки, и для свидания, что делает их must-have этой весной.

Бывшая Остапчука показала модный "лук" на весну (фото: instagram.com/kristygor)

Главный акцент - розовые носки

Яркий акцент образа - высокие розовые носки цвета фуксии. Это смелое решение на пике популярности, которое разбивает монохромность нижней части и привлекает внимание к ногам.

Такой ход добавляет стилю иронии и fashion-наглости, превращая простой smart-casual лук в продуманный стейтмент.

Аксессуары и детали

Большая сумка в глубоком синем или черном цвете, поддерживает цвет рубашки и добавляет деловых ноток.

Узкие солнцезащитные очки в темной оправе подчеркивают загадочность лица, а прямые ухоженные волосы с ровным пробором соответствуют эстетике quiet luxury, где ухоженность является главным украшением.

Бывшая жена Владимира Остапчука (фото: instagram.com/kristygor)

Почему эти лоферы - must-have этой весны

Универсальность : подходят для деловых встреч и свиданий.

: подходят для деловых встреч и свиданий. Комфорт : идеально для городского ритма, долгих прогулок и ежедневного ношения.

: идеально для городского ритма, долгих прогулок и ежедневного ношения. Стиль: выглядят дорого и сдержанно, но имеют характер, что делает образ завершенным и узнаваемым.

Образ Кристины Горняк демонстрирует, как правильно играть контрастами и деталями: маскулинная основа, женственные фактуры и яркие акценты создают стильный и современный smart-casual "лук", который можно повторить в своем гардеробе.

Лоферы в этом сете - настоящий спаситель, который спасет любой весенний лук, добавляя ему и элегантности, и статусности.

Как повторить "лук" Кристины Горняк (фото: instagram.com/kristygor)