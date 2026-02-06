Як носити костюми стильно: правила Джамали, які змінять ваш образ

Перший образ: сірий вовняний костюм та акцентні прикраси

Цей вихід Джамали - приклад сучасного power dressing, де ділова класика набуває творчого й навіть авангардного звучання.

Костюм

Співачка обрала сірий вовняний костюм-двійку з меланжевою текстурою. Оверсайз-жакет із широкою лінією плечей формує впевнений, майже архітектурний силует, ніби запозичений з чоловічого гардероба.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Штани палацо з високою талією та глибокими складками вільно спадають донизу, додаючи образу розслабленої елегантності й балансують масивний верх.

Сорочка

Біла класична сорочка з гострим комірцем, застебнута на всі ґудзики, слугує ідеальним нейтральним тлом. Її стриманість підкреслює головну роль аксесуарів і не перевантажує образ.

Джамала задає тренди (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Акцентні прикраси

Саме тут розкривається фірмовий стиль Джамали. Масивні сріблясті браслети-манжети, багатоярусне кольє-ланцюг, що асоціюється з сучасною інтерпретацією дукача, та численні великі каблучки створюють відчуття сили й автентичності.

Метал додає образу характеру та легкого етнічного підтексту.

Взуття

Гостроносі туфлі темно-сірого відтінку підтримують концепцію взуття в тон до низу, візуально подовжуючи ноги та роблячи силует ще більш струнким.

Джамала показала костюм (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Другий образ: рожевий костюм у смужку

Другий аутфіт Джамали - це складніша стилістична композиція, де класика поєднується з деконструкцією та етнічними мотивами.

Жакет з акцентом на талії

Ніжно-рожевий жакет у тонку вертикальну смужку має приталений крій із драпуванням у зоні живота. Такий прийом формує жіночний силует пісочного годинника і водночас контрастує з підкресленими плечима, додаючи образу модної драматичності.

Джамала задає тренди (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Декоративні елементи

Довга бахрома, що спадає від талії поверх штанів, створюють рух і нагадують елементи традиційного вбрання, переосмислені через призму сучасної моди.

Штани palazzo

Широкі штани в тій самій смужці підтримують монохромність образу й вертикальні лінії, які візуально витягують фігуру.

Стильний образ Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Взуття

Гостроносі туфлі глибокого бордового кольору додають благородного контрасту та роблять образ більш насиченим.

Аксесуари

Масивні сріблясті браслети й каблучки залишаються впізнаваною рисою стилю Джамали.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Обидва образи Джамали демонструють, як костюм може бути інструментом самовираження: від стриманого, але потужного ділового стилю до складного дизайнерського аутфіту з культурними кодами.

Співачка вкотре доводить, що сучасна українська мода - це про силу, глибину та індивідуальність.