Как носить костюмы стильно: правила Джамалы, которые изменят ваш образ

Первый образ: серый шерстяной костюм и акцентные украшения

Этот выход Джамалы - пример современного power dressing, где деловая классика приобретает творческое и даже авангардное звучание.

Костюм

Певица выбрала серый шерстяной костюм-двойку с меланжевой текстурой. Оверсайз-жакет с широкой линией плеч формирует уверенный, почти архитектурный силуэт, будто позаимствованный из мужского гардероба.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Брюки палаццо с высокой талией и глубокими складками свободно спадают книзу, добавляя образу расслабленной элегантности и балансируют массивный верх.

Рубашка

Белая классическая рубашка с острым воротничком, застегнутая на все пуговицы, служит идеальным нейтральным фоном. Ее сдержанность подчеркивает главную роль аксессуаров и не перегружает образ.

Джамала задает тренды (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Акцентные украшения

Именно здесь раскрывается фирменный стиль Джамалы. Массивные серебристые браслеты-манжеты, многоярусное колье-цепь, ассоциирующееся с современной интерпретацией дукача, и многочисленные крупные кольца создают ощущение силы и аутентичности.

Металл добавляет образу характера и легкого этнического подтекста.

Обувь

Остроносые туфли темно-серого оттенка поддерживают концепцию обуви в тон к низу, визуально удлиняя ноги и делая силуэт еще более стройным.

Джамала показала костюм (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Второй образ: розовый костюм в полоску

Второй аутфит Джамалы - это более сложная стилистическая композиция, где классика сочетается с деконструкцией и этническими мотивами.

Жакет с акцентом на талии

Нежно-розовый жакет в тонкую вертикальную полоску имеет приталенный крой с драпировкой в зоне живота. Такой прием формирует женственный силуэт песочных часов и одновременно контрастирует с подчеркнутыми плечами, добавляя образу модной драматичности.

Джамала задает тренды (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Декоративные элементы

Длинная бахрома, ниспадающая от талии поверх брюк, создают движение и напоминают элементы традиционного наряда, переосмысленные через призму современной моды.

Брюки palazzo

Широкие брюки в той же полоске поддерживают монохромность образа и вертикальные линии, которые визуально вытягивают фигуру.

Стильный образ Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Обувь

Остроносые туфли глубокого бордового цвета добавляют благородного контраста и делают образ более насыщенным.

Аксессуары

Массивные серебристые браслеты и кольца остаются узнаваемой чертой стиля Джамалы.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Оба образа Джамалы демонстрируют, как костюм может быть инструментом самовыражения: от сдержанного, но мощного делового стиля до сложного дизайнерского аутфита с культурными кодами.

Певица в очередной раз доказывает, что современная украинская мода - это о силе, глубине и индивидуальности.