Ідеальний манікюр на початок весни: які дизайни обирають Нікітюк, Заріцька та Шаманська

Українські зірки Леся Нікітюк, Олександра Заріцька та Аліна Шаманська продемонстрували вдалі варіанти манікюру на період міжсезоння.
РБК-Україна ділиться варіантами нейл-арту, який хочеться повторити.
Телеведуча розпочала теплий сезон з чорним френчем. Особливий акцент в дизайні створила тонка чорна лінія на кінчику і біля основи нігтя.
Леся вибрала мигдалеподібну форму нігтів, яка візуально подовжує пальці. Цей класичний варіант додає витонченості будь-якому образу.
Такий манікюр ідеально пасує під яскраву сорочку чи до вечірньої сукні, додаючи стриманості, елегантності та унікальності водночас.
Солістка українського гурту KAZKA обрала темний дизайн в стилі "котяче око" з золотистим переливом. Це класика сезону і в такому виконанні вона додає особливої розкоші своїй власниці.
Манікюр з ефектом мерехтіння - це універсальний та унікальний дизайн, який дозволяє виділитися з натовпу без додаткового декору.
Він ідеально підкреслює спортивний образ, як у Олександри, а також вдало поєднується з класичними, повсякденними та вечірніми нарядами.
Журналістка та блогерка вирішила зробити класичний червоний манікюр на нігті середньої довжини та форми квадрат.
Це один із найпопулярніших відтінків, який додає впевненості, підкреслює жіночність і водночас випромінює енергію.
Головний акцент дизайну - бездоганний глянець і чисте виконання. Такий манікюр виглядає дорого і стильно, а ще легко поєднується з будь-яким гардеробом.
Отже, коли погода все ще балансує між холодом і теплом, варто робити ставку на приглушені відтінки та класику.
